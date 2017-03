Индюки устроили хоровод вокруг мертвой кошки

Ролик, снятый в парке американского Бостона, снял и опубликовал у себя в Twitter один из пользователей. За сутки эта запись собрала 39 тысяч ретвитов и 63 тысячи лайков.

На кадрах видно, как стая индюков методично нарезает круги около лежащей в центре мертвой кошки. Зрелище очень напоминает некий шаманский обряд, и складывается ощущение, будто птицы хотят оживить пушистое животное. "Эти индюки пытаются подарить кошке десятую жизнь", – иронично заметил автор видео.

These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr