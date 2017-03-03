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Беглеца Вороненкова ищут всем миром

Мария Максакова и Денис Вороненков. Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Во время заседания Басманного суда в Москве стало известно, что бывший депутат Госдумы Женис Вороненков объявлен в международный розыск. Он обвиняется в рейдерском захвате кондитерского предприятия "Тома".
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"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении обвиняемого Вороненкова Дениса Николаевича", – цитирует ТАСС пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

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Денис Николаевич Вороненков

Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

Рассмотрение обращения состоялось в 15:00 мск. Вердикт суда оказался положительным. "Вороненков объявлен в международный розыск. По моему мнению, это абсолютно законно", – цитирует Life.ru представителя Следственного комитета России. Срок следствия был продлен до 24 апреля.

Ранее представитель СК России Светлана Петренко заявила, что бывший депутат объявлен в розыск. Ему предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество" и "Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц".

В 2016 году Денис Вороненков вместе с женой, экс-депутатом Марией Максаковой скрылся в Киеве. По мнению Александра Бастрыкина, политик сбежал из России от уголовного преследования за рейдерский захват здания. "Он проходил организатором по мошенническим схемам наезда на предпринимателей. Тянули, пока он не вышел из состава Госдумы и не уехал на Украину, потому что его могли бы привлечь к уголовной ответственности и его бы арестовали", – пояснил он.

На Украине Вороненков дал показания по делу Виктора Януковича. Тогда информированный источник заявил, что экс-депутат "проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания" о неких договоренностях сверженного главы государства с российским лидером Владимиром Путиным.

Напомним, ранее экс-депутат рассказал журналистам, что ему с женой "хорошо живется в Киеве". "Очень добрые, хорошие, душевные люди. Никаких проблем не видим", – сказал он. При этом Вороненков подчеркнул, что решение перебраться на Украину было совершенно осознанным.

Автор: Олег Шивалов3 марта 2017, 15:25

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