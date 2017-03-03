Навальному напомнили о прегрешениях

Главу так называемого Фонда борьбы с коррупцией не останавливают ни уголовные дела, ни судебные иски за клевету. В своем очередном "расследовании" Алексей Навальный решил составить реестр имущества премьера Дмитрия Медведева. С доказательствами дело обстоит традиционно для творений ФБК: ключевые слова – "предположительно" и "возможно".

Дела у Навального, видимо, совсем плохи. Депрессия, скорее всего, вызвана все уменьшающимся числом сторонников идей Алексея, предположил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Один риторический вопрос: Леша, неужели все у тебя совсем плохо, что за чернуху взялся (это, наверное, последние данные соцопросов в уныние вогнали)? Друзья, представьте только, что этот человек претендовал на пост мэра Москвы, мечтает стать президентом страны", – написал Неверов в соцсети Facebook.

Чем же славен Навальный? – задается вопросом он. Навскидку, по словам депутата, вспоминаются следующие факты биографии пациента: откосил от армии (спасибо папе-военному, а может, и медсправка не липовая), получил квартиру в Москве (снова папе спасибо), получил статус адвоката – внимание, в Кировской области (спасибо другу Никите Белых, иначе как объяснить этот интерес к региону).

Неверов напоминает, что в той же Кировской области Навальному – к тому времени советнику друга-губернатора – приглянулся лес. И подающий надежды адвокат тут же нарисовал схему перепродажи природных богатств (видимо, сыграла роль любовь к лозоплетению: Навальный – один из учредителей соответствующей фабрики).

Кроме того, вспоминает депутат, оппозиционер подбил собственного брата на участие в мошеннической схеме в отношении "Ив Роше", история закончилась уголовным делом. В послужном списке героя – шантаж госкорпораций, заказы конкурентов, мошенничество с проектом в Черногории. Ко всем этим делам Алексей проявил творческий подход, признает Неверов.

"Хотя и не журналист, но хочу напомнить тем СМИ, которые раскручивают псевдоразоблачения банальным перепостом-пересказом, о том, что вроде как журналистика – это не про бездумное копирование, а про цифры, факты и про две точки зрения. А иначе заказуха получается", - пишет вице-спикер Госдумы.

Парламентарий не сомневается, что после этого поста "блогер Леша и Ко" запустит свою артиллерию ботов. Но напоминает, что есть соответствующее судебное решение. В 2014 году Неверов подал иск о защите чести и достоинства против Навального. В итоге блогеру пришлось опровергать распространенные им сведения о якобы не упомянутых в декларации земельных участках депутата.