Порнорежиссер сделал предложение Диане Шурыгиной
Как рассказал сам Боб Джек, речь идет об участии в его музыкальном проекте, передает Life.ru. Работа Дианы не будет связана ни с эротикой, ни с порно.
"Cкоро мы можем услышать замечательную исполнительницу рэпчика. Мне кажется, из нее получится настоящая дива шоу-бизнеса, особенно под таким руководством мэтра европейского кино для взрослых", – рассказал порнорежиссер.
Боб Джек пояснил, что обратил внимание на Диану вовсе не из-за скандальной истории об изнасиловании, его привлекла ее внешность и личностные качества. "Как человек на экране она просто великолепна", – отметил он.
Режиссер подчеркнул, что для участия в проекте не важно, есть ли у Дианы вокальные способности. "Это не мешает писать и читать, это даже лучше – сейчас мы делаем такой красивый автотюн, что с нас берут примеры мэтры эстрады", – сказал он.
Мать позволила Диане сотрудничать с порнорежиссером. Возможно, проект станет настолько успешным, что Шурыгина примет участие и в других.
Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина стала скандально известна после того, как появилась в программе "Пусть говорят". Девушка заявила, что в прошлом году была изнасилована на вечеринке в загородном доме 21-летним юношей.
Однако ни телезрители, ни гости в студии не увидели в раскованной и сексуальной Диане жертву. Многие решили, что она просто ищет способ пропиарить себя и заработать денег.
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