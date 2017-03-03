Порнорежиссер сделал предложение Диане Шурыгиной

Российский порнорежиссер Боб Джек предложил скандально известной героине телепередачи "Пусть говорят" Диане Шурыгиной принять участие в своем проекте. Известно, что мать уже дала несовершеннолетней девушке свое согласие.

Как рассказал сам Боб Джек, речь идет об участии в его музыкальном проекте, передает Life.ru. Работа Дианы не будет связана ни с эротикой, ни с порно.

"Cкоро мы можем услышать замечательную исполнительницу рэпчика. Мне кажется, из нее получится настоящая дива шоу-бизнеса, особенно под таким руководством мэтра европейского кино для взрослых", – рассказал порнорежиссер.

Боб Джек пояснил, что обратил внимание на Диану вовсе не из-за скандальной истории об изнасиловании, его привлекла ее внешность и личностные качества. "Как человек на экране она просто великолепна", – отметил он.

Режиссер подчеркнул, что для участия в проекте не важно, есть ли у Дианы вокальные способности. "Это не мешает писать и читать, это даже лучше – сейчас мы делаем такой красивый автотюн, что с нас берут примеры мэтры эстрады", – сказал он.

Хорошие мои! Я знаю что у вас очень много вопросов��и не только по поводу выхода программы, многие просто переживают, и им интересно как мы живём после выхода пг.На днях буду записывать видео где отвечаю на некоторые вопросы. Публикация от Диана Шурыгина (@diana_shuruginas) Фев 22 2017 в 4:42 PST

Мать позволила Диане сотрудничать с порнорежиссером. Возможно, проект станет настолько успешным, что Шурыгина примет участие и в других.

Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина стала скандально известна после того, как появилась в программе "Пусть говорят". Девушка заявила, что в прошлом году была изнасилована на вечеринке в загородном доме 21-летним юношей.

Однако ни телезрители, ни гости в студии не увидели в раскованной и сексуальной Диане жертву. Многие решили, что она просто ищет способ пропиарить себя и заработать денег.