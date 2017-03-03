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Общество

Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина

Винни Ох. Фото: facebook.com/vinnyohh
Житель Лос-Анджелеса Винни Ох с помощью хирургического вмешательства пытается сделать себя похожим на бесполого инопланетянина. На данный момент 22-летний мужчина пережил уже 110 операций.
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Впервые Винни Ох решился на пластическую хирургию пять лет назад, сообщает Lenta.ru. Тогда ему сделали инъекцию дермального наполнителя для увеличения объема губ. После этого он неоднократно менял форму носа и корректировал вид бровей и щек.

Однако хирургическим вмешательством работа над инопланетным образом не ограничивается. Для большей правдоподобности Винни Ох носит черные контактные линзы, красит волосы в необычные цвета и накладывает специальные заостренные ногти.

Публикация от Vinny (@vinnyohh)

В будущем американец планирует скорректировать форму ушей и лба, а в челюсть и щеки вживить силиконовые имплантаты. Мужчина также решился и на более радикальные меры – через некоторое время он удалит гениталии, соски и пупок. Согласно подсчетам, суммарная стоимость процедур составит примерно 160 тысяч долларов.

Напомним, ранее медики рассказали, что мужчины охотно соглашаются на операции по удалению лишнего жира. Также популярность набирает лазерная эпиляция. Как писали Dni.Ru, представители сильного пола часто убирают "мешки под глазами" с помощью хирургического вмешательства.

Публикация от Vinny (@vinnyohh)

"Блефаропластика верхних век популярна у мужчин более старшего возраста. Сложность данной операции в том, как собственно и в целом мужской пластики, – скрыть рубцы после хирургического вмешательства. В этом случае можно предложить эндоскопическую подтяжку лба. Поднимая брови, удается открыть веко и добиться естественного результата", – заявила хирург Галия Саратовцева.

Автор: Олег Шивалов3 марта 2017, 13:01

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