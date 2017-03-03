Сара Джессика Паркер пошутила о российском после

Американская актриса Сара Джессика Паркер неожиданно решила высказаться на политическую тему. В соцсетях звезда "Секса в большом городе" опубликовала шутливый мем на тему встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка.

"Неужели российский посол встречался со всеми, кроме меня?", – гласит мем, который опубликовала Паркер у себя в Instagram. Фразу сопровождает знаменитая фотография из сериала "Секс в большом городе", на которой героиня Сары Джессии сидит за компьютером и пишет очередную статью.

"Я должна была это сделать", – подписала пост актриса. Она добавила, что не знает, кто придумал этот интернет-мем, но благодарна за него автору.



Напомним, ранее в американских СМИ появилась неофициальная информация о том, что генпрокурор США Джефф Сешнс встречался с российским послом Сергеем Кисляком за несколько месяцев до выборов президента США. При этом, сообщалось о том, что Сешнс не упоминал об этих переговорах во время январских слушаний по утверждению его на пост генпрокурора.

I had to. Don't know the provenance however whoever you are, thank you. X, sj Публикация от SJP (@sarahjessicaparker) Мар 2 2017 в 1:44 PST

Позже Сешнс также подтвердил, что действительно встречался с российским дипломатом. Лидеры демократов в Конгрессе США призвали его уйти в отставку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слухи о заговоре генпрокурора и дипломата "медийным дном". В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет Сешнсу. При этом, глава государства подтвердил, что действительно был не в курсе его встреч с российским дипломатом.

