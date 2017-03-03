В Сети высмеяли приехавшего на работу верхом главу американского МВД
Фотографии, на которых он запечатлен верхом на лошади, Зинке опубликовал в Twitter. "Я удостоен чести стоять рядом с бравыми офицерами американской полиции. Эти профессионалы рискуют своими жизнями ради нас", – прокомментировал он свой пост.
Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV— Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 2 марта 2017 г.
Американские журналисты увидели скрытый смысл в поступке главы МВД. Сотрудники издания The Hill решили, что таким образом Райан Зинке решил продемонстрировать приверженность консервативным взглядам, которые будет отстаивать на посту министра.
Day 2: @RyanZinke takes WMATA pic.twitter.com/j8Vh1udkS3— Shoshana Weissmann (@senatorshoshana) 2 марта 2017 г.
Новый глава ведомства увлекается туризмом, охотой и рыбалкой, сообщает Lenta.ru. При этом он позиционирует себя как защитник природы и собирается противодействовать выводу земельных угодий из собственности государства.
Zinke is the Cowboy and Trump is the Navy dude. Village People cosplay today. https://t.co/2SjIGQ0AkD— James I Jennings III (@jimiseadawg) 3 марта 2017 г.
Большинство пользователи соцсетей с иронией отреагировали на поступок нового министра. Один из юмористов отметил, что теперь в Белом доме нужно установить грузовой лифт – для лошади. Make America cowboy again? – написал другой шутник.
Wot @realDonaldTrump #wotintarnation #cowboy #howdypertner #alternativetarnations #Politics #booty pic.twitter.com/ZfnUcUCYgf— Voluptuous Victoria (@V4Voluptuous) 3 марта 2017 г.
Впрочем, некоторые американцы благосклонно восприняли ковбойский образ Райана Зинке. "Великолепный способ появиться на новой работе", – пишет один из пользователей Twitter. Многие также признались в любви к новому главе МВД.
ZINKE ISNT A REAL COWBOY HE IS RIDING IN GODDAMN DRESSAGE BRIDLE DO NOT BE FOOLED #resist— Madeleine Carey (@the_maddawg) 3 марта 2017 г.
Кандидатуру Райана Зинке на пост министра внутренних дел США предложил глава государства Дональд Трамп еще 15 декабря 2016 года. Американский сенат утвердил его в должности в среду, 1 марта.
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