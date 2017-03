В Сети высмеяли приехавшего на работу верхом главу американского МВД

Новый министр внутренних дел США Райан Зинке в первый же рабочий день прибыл в штаб-квартиру ведомства верхом на лошади, одетый как ковбой. Пользователи социальных сетей с иронией отнеслись к решению чиновника.

Фотографии, на которых он запечатлен верхом на лошади, Зинке опубликовал в Twitter. "Я удостоен чести стоять рядом с бравыми офицерами американской полиции. Эти профессионалы рискуют своими жизнями ради нас", – прокомментировал он свой пост.

Honored to stand with the brave officers of @USParkPolice - these professionals put their lives on the line for us pic.twitter.com/QbtojcfvLV — Secretary Ryan Zinke (@SecretaryZinke) 2 марта 2017 г.

Американские журналисты увидели скрытый смысл в поступке главы МВД. Сотрудники издания The Hill решили, что таким образом Райан Зинке решил продемонстрировать приверженность консервативным взглядам, которые будет отстаивать на посту министра.

Новый глава ведомства увлекается туризмом, охотой и рыбалкой, сообщает Lenta.ru. При этом он позиционирует себя как защитник природы и собирается противодействовать выводу земельных угодий из собственности государства.

Zinke is the Cowboy and Trump is the Navy dude. Village People cosplay today. https://t.co/2SjIGQ0AkD — James I Jennings III (@jimiseadawg) 3 марта 2017 г.

Большинство пользователи соцсетей с иронией отреагировали на поступок нового министра. Один из юмористов отметил, что теперь в Белом доме нужно установить грузовой лифт – для лошади. Make America cowboy again? – написал другой шутник.

Впрочем, некоторые американцы благосклонно восприняли ковбойский образ Райана Зинке. "Великолепный способ появиться на новой работе", – пишет один из пользователей Twitter. Многие также признались в любви к новому главе МВД.

ZINKE ISNT A REAL COWBOY HE IS RIDING IN GODDAMN DRESSAGE BRIDLE DO NOT BE FOOLED #resist — Madeleine Carey (@the_maddawg) 3 марта 2017 г.

Кандидатуру Райана Зинке на пост министра внутренних дел США предложил глава государства Дональд Трамп еще 15 декабря 2016 года. Американский сенат утвердил его в должности в среду, 1 марта.