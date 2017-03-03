Российские ученые готовят революцию в борьбе с раком

Российские специалисты завершают доклинические испытания препарата, который может стать настоящим прорывом в борьбе с онкологией. Ожидается, что он станет доступен пациентам через три-четыре года.

Заместитель директора Федерального медико-биологического агентства России по научной работе, член-корреспондент РАН, профессор Андрей Симбирцев сообщил рабочее название препарата – "Белок теплового шока". В его основе лежит молекула белка, синтезирующаяся с любыми клетками организма человека в ответ на стрессорные воздействия, пишет газета "Известия".

По словам ученого, этот белок усиливает противоопухолевый иммунный ответ клетки. Исследования показали, что в большинстве случаев курсовое введение лекарства приводит к полному излечению рака даже на поздних стадиях. Симбирцев подчеркнул, что белок является универсальным и может справляться с любыми видами онкологии.

Препарат был получен с помощью биотехнологий в ходе эксперимента, проведенного в 2015 году на Международной космической станции. Специалисты вырастили из белка сверхчистый кристалл, позволяющий провести рентгеноструктурный анализ его действия.

Ожидается, что инновационное лекарство пациенты смогут получить уже через три-четыре года. Вопрос лишь в том, удастся ли найти источник финансирования.