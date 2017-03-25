Когда в Москве запустят новую ветку метро

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что Кожуховскую линию метро на юго-востоке и востоке столицы достроят в 2018 году. По его словам, на всех станциях этой ветки уже идет стройка. При этом, как передает "Интерфакс", на "Лухмановской" и "Некрасовке" рабочие приступили к возведению основных конструкций.
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