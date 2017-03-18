Роковая прививка Юлии Самойловой

История с непонятным происхождением заболевания российской участницы Евровидения-2017 Юлии Самойловой вызвала большой общественный резонанс. Растиражированные СМИ слова девушки о том, что она стала инвалидом "из-за прививки", подняли очередную "антипрививочную волну".

Жительница Ухты Юлия Самойлова с детства передвигается в инвалидной коляске. Однако ограниченные физические возможности не помешали талантливой и целеустремленной девушке принять участие в престижных музыкальных конкурсах и стать финалисткой третьего сезона шоу Аллы Пугачевой "Фактор А". А вскоре сильная духом артистка представит нашу страну на ежегодном международном конкурсе "Евровидение", который пройдет на Украине.



Но в центре внимания общественности и прессы Юлия Самойлова оказалась не только по этой причине. В Сети активно обсуждают заявление девушки о том, что причиной ее инвалидности, стала врачебная ошибка. Сама артистка утверждает, что заболевание, приковавшее ее к инвалидной коляске, вызвано сделанной в раннем возрасте прививкой.

Слова Юлии об ошибке медиков вызвали бурю эмоций и стали поводом для многочисленных публикаций. Теперь сторонники вакцинации бурно негодуют, называя происходящее провокацией. А у "антипрививочников", напротив, появился железный аргумент "против".

Чем же в итоге обернется выступление на международном конкурсе особенной девушки? Приведет ли ее личная драма к усилению интереса к генетическим заболеваниям в медицинской среде. А как быть родителям детей, которым предстоит пройти плановую вакцинацию? Dni.Ru решили разобраться в этих вопросах и обратились за помощью к специалистам.

Трудности диагноза

Будущая участница Евровидения от России Юлия Самойлова с детства передвигается в инвалидной коляске. В 13 лет ей поставили неутешительный диагноз – "спинальная амиотрофия Вердинга – Гофмана". Теперь эта хрупкая девушка с ангельским лицом имеет первую группу инвалидности.



Ранее во время своего выступления на шоу "Фактор А" Юлия Самойлова рассказала членам жюри, что когда-то была "абсолютно здоровым ребенком". До того, как ей исполнился год, в своем развитии Юля ничем не отличалась от других детей.

Однако неожиданно все изменилось. Как рассказывала сама девушка, после неправильно сделанной прививки она не смогла больше ходить.

"Потом поставили прививку – перестала вставать на ножки. Лечили меня, лечили, и я стала просто таять на глазах: становилось хуже, но, само собой, врачи говорили, что это из-за болезни. Потом мама написала отказ от всех уколов и лечения, ухудшение прекратилось. Родители водили меня по всяким знахарям-лекарям... В итоге... просто поддерживали мое состояние массажами и мануальной терапией", – сообщила певица на своем официальном сайте.

По словам артистки, поначалу врачи ставили ей разные диагнозы. "Диагнозов была куча", – вспоминает она. Однако позже медики сошлись на одном: Юлия страдает спинальной мышечной атрофией.



Спинальная мышечная атрофия – сложное наследственное генетическое заболевание нервной системы, сопровождающееся поражением двигательных нейронов спинного мозга и развитием мышечной слабости практически во всех мышечных структурах организма. СМА приводит к нарушению способности к сидению, передвижению и самообслуживанию. В настоящее время эффективных средств лечения этого тяжелого заболевания не существует.



Между тем врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева утверждает: в случае с Юлией Самойловой все не так однозначно. Специалист полагает, что у девушки может быть другое врожденное заболевание – детский церебральный паралич. "Я не видела ее анализов, но я так думаю. Атрофия мышц действительно есть, но здесь все-таки поражен спинальный отдел", – уверена эксперт.

Действительно, до года маленькому пациенту диагностировать ДЦП сложно: вплоть до года большинство детей толком не ходят. Проявляется же врожденный паралич после того, как малыш встает на ножки. Именно тогда становится заметно, что ребенок не может опереться на всю ступню и наступает только на носочки. "Это может быть как ДЦП, так и наследственное аутоимунное заболевание спинного мозга. Прививка стать причиной этого не могла. Кроме того, не исключено, что была травма", – предполагает специалист.

"После" или "вследствие"?

Любой родитель, узнав о болезни ребенка, пытается найти причину недуга. Несмотря на то, что никаких клинических исследований и доказательств взаимосвязи вакцинации и СМА нет, многие родители детей, страдающим тем же заболеванием, что и Юлия Самойлова, убеждены: именно прививки зачастую становятся причиной страшного недуга.

При этом, как утверждают медики, прививка не является причиной генетического заболевания. Эксперты признают: введение вакцины может спровоцировать раннее начало болезни, но не саму болезнь.

Почему же именно прививки часто обвиняют в возникновении различных заболеваний нервной системы? Дело в том, что многие генетические отклонения проявляются уже в детстве – причем именно в те периоды, когда человеку и делают прививки. В столь раннем возрасте никаких иных важных событий, кроме вакцинаций, с малышом попросту не происходит. Вероятно, по этой причине возникшее после введения вакцины заболевание родители склонны связывать именно с этой процедурой .

Далеким от медицины людям, как и не слишком компетентным медикам, может показаться, что между прививкой и последующим тяжелым заболеванием ребенка и впрямь существует причинно-следственная связь. Утверждая, что вакцинация якобы вызывает эпилепсию, спинальную мышечную атрофию или муковисцидоз, они, вероятно, полагают, что "после прививки" означает "вследствие". В действительности все эти заболевания проявились бы и без вакцинации: у людей с мутациями в определенном гене практически нет шансов, что произойдет компенсация и болезнь не разовьется.

Между тем в очень редких случаях вакцины действительно приводят к тяжелым последствиям. Однако если люди перестанут делать прививки, то вероятность заразиться вновь распространившейся опасной болезнью, например, корью или дифтерией, значительно превысит риски "послепрививочных" осложнений. Нельзя забывать: именно прививки спасли мир.

"За" и "против"



"С помощью вакцинации человечество победило полиомиелит и другое страшное заболевание – дифтерию. Мы не хотим новой чумы, мы за прививки", – заявляет Лариса Алексеева.

Эксперт напоминает родителям, стоящим перед выбором, делать ли вакцинацию ребенку, что нужно соблюдать существующий в нашей стране календарь прививок. На сегодняшний день против каждого заболевания существует широкий ряд вакцин.

"Сейчас родители сами могут выбрать, где, как и какие делать прививки. Это выбор и право каждого человека. Сейчас такое разнообразие – например, очень хорошие очищенные вакцины, у нас в стране они очень хорошо разрабатываются. Если боятся отечественных вакцин – импортных полно, хотя лично я предпочитаю российские. В нашем медицинском центре мы все прививаемся против гриппа. У нас не болел ни один сотрудник", – утверждает врач.

Разнообразие вакцин позволяет родителям проанализировать их и подобрать для своего ребенка препарат с учетом всех особенностей именно его организма. Это позволяет снизить риск возможных осложнений.

Публикация от Гаухар (ко мне на ты) (@gaukhar_zhanys) Мар 15 2017 в 12:09 PDT

Заметим – все разговоры о вреде детских прививок появились лишь тогда, когда риск распространения серьезных эпидемий, уносивших в прошлом жизни многих людей, сведен практически к минимуму – именно благодаря вакцинации. Кажется, что риск заразиться такими болезнями крайне низок. Но это является следствием коллективного иммунитета, который может исчезнуть, если не прививаться. Если люди перестанут прививаться, опасные заболевания вернутся.

Массовый отказ от вакцинации в будущем может привести к возникновению эпидемий. За примерами далеко ходить не надо: когда в начале 1990-х в странах СНГ резко сократилось число привитых детей, случилась вспышка дифтерии.

Между тем в последнее время медики бьют тревогу: в России из-за необоснованного отказа родителей от прививок заметно участились случаи заболевания детей корью, дифтерией, коклюшем и даже полиомиелитом . По данным Роспотребнадзора, в России в 2016 году два человека болели дифтерией и 162 – корью. По мнению специалистов, своевременная вакцинация позволила бы этого избежать.





Беспокойство родителей о том, действительно ли их ребенок практически с рождения нуждается в вакцинации, легко объяснить и понять. Делать ли прививку? Именно родителям приходится самостоятельно принимать решение в этом нелегком вопросе. Чтобы окончательно определиться, следует вдумчиво изучить все аргументы "за" и "против".

Сторонники вакцинации утверждают:

Угроза и риск, исходящие из болезни, гораздо выше, чем от прививок. Практически у всех вакцин соотношение таково: невысокий риск – большая польза.

В окружающем мире "гуляет" огромное число опасных бактерий, невосприимчивость к которым возможна лишь благодаря массовой вакцинации. Именно последняя спасает от вспышек эпидемий. А ведь их первыми жертвами, как правило, становятся именно дети.

Вовремя сделанная прививка вырабатывает в неокрепшем детском организме иммунные тела для сопротивления болезни. Несмотря на то, что вакцина не защищает на 100%, у привитых детей заболевание переносится легче.





Специалисты констатируют: участившиеся разговоры о вреде детских прививок вовсе не беспочвенны. К сожалению, нередко происходят ситуации, когда вакцинация ребенка вызывает в лучшем случае осложнение. Люди, отрицающие необходимость массовой вакцинации, в защиту собственного мнения приводят следующие доводы:

Болезни, против которых прививают ребенка, уже побеждены либо не несут в себе серьезной опасности.

В первые полтора года жизни ребенок получает слишком большое количество прививок – это серьезное вмешательство и стресс для его иммунной системы.

Некоторые вакцины – например, АКДС, – содержат опасные соединения, вызывающие осложнения. Например, органическая соль ртути, являющаяся основой многих вакцин, очень токсична даже для взрослого человека, не говоря о детях.

Ни одна прививка не защищает от болезни на 100%. Реакцию каждого организма на конкретную прививку заранее предугадать нельзя.

Неправильная техника постановки вакцины также может стать причиной осложнений. Контролировать этот фактор самостоятельно родители не в состоянии.

В условиях поголовной вакцинации врачи не учитывают индивидуальные особенности конкретного ребенка. Бывает, что к прививке допускаются дети с временными или абсолютными противопоказаниями к вакцинации.

Фармацевтический бизнес – один из самых прибыльных. По этой причине производители вакцин могут быть весьма заинтересованы как в массовой вакцинации, так и в сокрытии информации о возможных противопоказаниях и рисках.

В продолжение сюжета про прививки, конечно это еще не супер большая статистика, но она радует: 84% мам нашей группы ВКонтакте В гостях у доктора Алены считает, что #прививки НУЖНО делать! Урра товарищи, не зря мы есть! Публикация от В гостях у доктора Алены (@medrepublika) Мар 16 2017 в 1:03 PDT

К сожалению, обычно никто внимательно не осматривает ребенка перед вакцинацией: есть график прививок, в который нужно уложиться. Кроме того, существует план и практически отсутствует индивидуальный подход к пациентам. В результате такое серьезное и не терпящее формального и массового подхода событие в жизни ребенка, как прививка, практически поставлено на конвейер.

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Так могла ли прививка, сделанная Юлии, запустить сбой в ее организме и дать старт генетическому заболеванию? "Могла, – утверждает доктор медицинских наук, профессор Владимир Вильянов. – Сказать однозначно, что прививка здесь ни при чем, нельзя".

Эксперт полагает: все эти разговоры возникли не на пустом месте. "Очень часто некоторые наследственные заболевания проявляют себя после перенесенной простудной инфекции или после прививки. Как правило, эти процессы происходят в течение первых полутора – двух лет жизни.

"Однозначно сказать, что прививки здесь ни при чем, нельзя. Вакцинация – это вмешательство в клеточный метаболизм, в иммунный статус пациента. А у молодого организма есть несколько критических периодов развития, когда происходит наиболее активные изменения в нервной системе, когда проходит запланированная смена нейронов – плановый апоптоз".

Это очень уязвимый период, и в этот момент вмешательство, в том числе и в иммунологическую систему, может быть чревато последствиями, предостерегает эксперт. "Может пронести, а может и попасть. Поэтому так однозначно сказать, что прививки здесь ни при чем – нельзя".

В России прививки в основном делают в течение первых двух лет жизни человека. В это же самое время – в течение первых нескольких дней, недель, месяцев – в организме ребенка происходят наиболее активные процессы запрограммированного апоптоза – генетически запрограммированной гибели клеток, приводящей к их "аккуратной" разборке и удалению.

Один из таких наиболее значимых апоптозов происходит после 18 месяцев, то есть в первые полтора – два года жизни, рассказывает эксперт. "Имеют ли здесь значение прививки, однозначно сказать пока не возможно. Этот вопрос требует дальнейшего изучения, – полагает специалист. – Было бы неплохо на уровне государственной программы здравоохранения разработать систему профилактики этих изменений – особенно в младенческом, раннем детском возрасте и во время пубертатного периода, когда организм особенно уязвим к вмешательствам в иммунную систему".

Означает ли это, что родители вынуждены играть в русскую рулетку? "Повезет – не повезет", "пронесет – не пронесет"... Специалисты рекомендуют: прежде чем делать прививки, нужно проверить иммунный статус и внимательно оценить состояние своего ребенка.

Непосредственно перед вакцинацией нужно сдать анализы, провести необходимые обследования, оценить факторы окружения малыша, поднять семейную историю. В случае малейшего сомнения относительно состояния здоровья ребенка непосредственно перед прививкой процедуру стоит отложить на момент, когда она будет безопасной.

Так может ли проведенное перед вакцинацией обследование гарантировать, что прививка пройдет безопасно и без негативных последствий? "Обследование дает такую гарантию, – утверждает эксперт. – Если наблюдается повышение титра антимозговых антител, в этот время прививку делать однозначно не надо. А если титр антимозговых антител нормальный – пожалуйста".

По мнению Владимира Вильянова, наследственный фактор также имеет безусловное значение. "Это та самая почва, на которой развивается болезнь. Но какие еще дополнительные внешние факторы могут дать толчок развитию заболевания – этот вопрос до настоящего времени остается открытым", – заключил он.