Почему у пенсионеров отказывают почки

Российские ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова сделали значительное для всего человечества открытие. Они выяснили, почему у пожилых людей отказывают почки.

Почки людей преклонного возраста часто перестают работать после почечного инфаркта из-за того, что их клетки теряют способность очищать себя от поврежденных митохондрий или "энергетических станций". Специалисты отмечают, что большинство современных способов лечения оказываются для пожилых пациентов бессильны.

"Наши данные указывают, в каком направлении должны проводиться разработки лекарственных препаратов, которые смогут вернуть старой почке способность противостоять ишемии и увеличат ее адаптационные резервы", – цитирует профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Егора Плотникова Scientific Reports. В процессе старения ключевую роль играют митохондрии, обладающие собственной ДНК.

Когда они плохо функционируют, в клетках возникает недостаток молекул АТФ, из-за чего возникают старческие заболевания. Чтобы выяснить, как у пожилых людей развивается почечная недостаточность, ученые понаблюдали за крысами.

Эксперимент провели на молодых и престарелых грызунах. Кровоснабжение их почек нарушали искусственным путем. В некоторых случаях органы удавалось вернуть к жизни, если первые периоды нарушения кровотока были кратковременными.

Выяснилось, что почки пожилых крыс погибали из-за того, что в их клетках переставали работать системы самоочистки. "У всех клеток есть механизмы "контроля качества", которые удаляют поврежденные компоненты клетки (митохондрии), и осуществляют самообновление системы. Но в старой почке эти механизмы нарушены", – заключил Плотников. В будущем ученые надуются найти методику восстановления этих систем, чтобы бороться с почечной недостаточностью.