Какие лекарства вызывают импотенцию

Американские ученые выявили лекарства, систематический прием которых вызывает импотенцию. Они установили, что мужчины, принимающие препараты от облысения и для уменьшения размера простаты, гораздо чаще сталкиваются с проблемами эректильной дисфункции.

В эксперименте участвовали 12 тысяч мужчин в возрасте от 16 до 89 лет, сообщает "Газета.ru". Они принимали лекарства с 1992 по 2013 годы.

Ученые установили, что мужчины в возрасте до 42 лет, принимающие таблетки от облысения или для нормализации простаты, в пять раз чаще испытывают эректильную дисфункцию. Более того, у подопытных наблюдалось падение сексуального желания, при этом сильнее всего влияла не дозировка, а продолжительность приема лекарств.

У мужчин, использовавших "вредные" средства краткосрочно, ярко выраженных отклонений не наблюдалось. Также необходимо отметить, что прекращение приема препарата через три года приводит к полному восстановлению эрекции.

Ранее турецкие ученые установили, что причины импотенции могут лежать на генетическом уровне. Согласно исследованию, обладатели нулевой группы крови в несколько раз реже сталкиваются с подобными проблемами.

самое прекрасное в сигаретах это тот момент когда ты их покупаешь а продавщица с улыбкой дает тебе только те на которых написано ИМПОТЕНЦИЯ — черная смерть (@CLXXIIYvvV) 7 марта 2017 г.

Также британский профессор Майк Уилли создал лекарство, позволяющее увеличить продолжительность полового акта в десять раз. Лекарственный спрей содержит небольшую дозу анестетика, снижающего чувствительность мужского полового органа.