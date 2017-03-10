Названы причины появления гипертонии

Российские ученые приблизились к пониманию причин появления гипертонии – повышенного артериального давления. По словам специалистов, предпосылки заболевания возникают в раннем возрасте.

Эксперты полагают, что причиной повышения давления является изменение нервной активности и кровотока в головном мозге, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Такие выводы они сделали на основании лабораторного наблюдения за крысами.

Специалисты проанализировали жизненные показатели двух групп грызунов. У первой не наблюдалось отклонений, а у второй в период жизни с четырех до шести недель было зафиксировано повышенное артериальное давление.

По итогам работы ученые отметили сдвиги в показателях кровотока в некоторых артериях. Также у крыс наблюдалось изменение активности головного мозга, в частности ее снижение в префронтальной коре и усиление в районе гипоталамуса.

"Изучение физиологических изменений в раннем возрасте в организме крыс может прояснить природу высокого артериального давления. Понимание этого поможет предотвратить развитие болезни на ранней стадии", – заявила автор исследования Алиса Серяпина.

Напомним, что природа гипертонии до сих пор не установлена: у 90-95% больных нет явных причин для повышения давления. При этом недуг может привести к нарушениям работы мозга, почек, сердца и других органов.