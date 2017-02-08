Какая трава может спасти от рака мозга

Российские ученые сделали новый шаг в борьбе с одним из самых страшных заболеваний – раком. Они выяснили, что в нашей стране есть растение, которое предотвращает возникновение злокачественной опухоли мозга.

Речь идет об отваре из таволги, относящейся к многолетним травам семейства "розовые". Таволга растет в Восточной и Западной Сибири, на Кавказе, а также в Средней Азии. В народной медицине это растение используется в качестве антисептического и противовоспалительного средства.

По мнению ученых, травяной отвар способен в два-три раза снизить вероятность развития опухолей в головном, а также спинном мозге. Такие выводы основаны на результатах экспериментов, которые проводились на крысах. В ходе опытов в рацион грызунов систематически добавляли снадобье из таволги, сообщает журнал Journal of Neuro-Oncology.



В настоящее время ведется подготовка к экспериментам, в ходе которых будет выявлена максимально эффективная дозировка лекарства. Затем исследователи планируют создать линейку пищевых продуктов для профилактики опухоли мозга, пишет "Российская газета".

Напомним, рак головного и спинного мозга являются крайне агрессивным для человека. В настоящее время медицина не располагает лекарственными средствами, которые могли бы предотвратить развитие этого опасного заболевания. Несмотря на то, что возникает оно значительно реже, чем другие виды опухолей, развивается болезнь стремительно и быстро приводит к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что в России ведутся клинические испытания революционного средства против рака. Как писали Dni.Ru, новое отечественное средство против онкологических заболеваний, по данным разработчиков, эффективно при меланоме, раке мозга, легкого, почки, мочевого пузыря и шеи. Уникальность препарата состоит в том, что он не перестает действовать даже после прекращения приема.