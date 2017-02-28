Шведский стол со скидкой заставляет испытывать чувство вины

Человек, получивший возможность за небольшую сумму досыта наесться любыми блюдами на свой выбор, казалось бы, должен воспользоваться этим по максимуму и наслаждаться вкусной едой, ни о чем не беспокоясь. Однако, как утверждают американские ученые, в действительности все обстоит иначе: слишком доступная еда приводит к моральным мучениям.

По мнению специалистов из Корнеллского университета в США, зачастую шведский стол со скидкой заставляет людей испытывать чувство вины. Это, в свою очередь, приводит не только к психологическому, но и физическому дискомфорту.

В исследовании приняли участие 139 человек. Добровольцев попросили на протяжении двух недель пользоваться услугами заведений, позволяющих за фиксированную плату получить доступ к любому количеству еды, которое они были бы способны съесть за один раз. При этом одним была предложена скидка в 50% на подобные рестораны, а другим – нет.

В ходе эксперимента участников несколько раз просили описать свои ощущения. В частности, они рассказали, насколько сытыми себя ощущают и не посещает ли их чувство вины.

Результаты опроса показали: те, кто пользовался "шведским столом" со скидкой, чаще ощущали себя виноватыми, а также чувствовали, что съели слишком много. Зачастую испытуемые замечали за собой подобное даже в том случае, если на самом деле они съели примерно столько же, сколько остальные добровольцы.

Публикация от Айкааа (@ainura201190) Фев 24 2017 в 1:47 PST

Чувство вины участники эксперимента объясняли тем, что во время обеда они ощущали стремление не выбрать наиболее полезную пищу, а попросту "максимально наесться на свои деньги". При этом они винили себя, даже если на самом деле этому ощущению не поддавались.

По мнению психологов, полученные выводы представляют интерес не только для науки, но и для владельцев ресторанов и простых потребителей. При этом скептики полагают, что исследование нельзя назвать авторитетным – в нем приняло участие не так много людей, а значит, полученные результаты могут не отражать истинной картины.