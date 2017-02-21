Названо последствие злоупотребления алкоголем

Эксперимент, проведенный американскими медиками, показал, что долговременное употребление алкоголя в больших количествах приводит к преждевременному старению артерий. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association.

Ученые в США выяснили, что большие порции алкоголя – свыше 112 граммов этанола в неделю – снижают эластичность артерий. Как следствие, это препятствует кровотоку в них, сообщает Американская ассоциация сердца.



В долговременном эксперименте приняли участие 3869 человек. Из них 73% составили мужчины. Особое внимание медики уделяли тем, кто употреблял большие порции алкоголя более 25 лет.

Состояние артерий у испытуемых отслеживалось с периодичностью один раз в четыре-пять лет с помощью измерений времени возврата пульсовой волны. Чем выше значение этого параметра у человека с фиксированным ростом, тем больше эластичность его сосудов.

Раннее старение артерий существенно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, полагают медики. Это особенно выражено на фоне продолжающегося употребления больших порций алкоголя. Такая связь преимущественно характерна для мужчин, отмечают ученые.

Ранее сотрудники Университета штата Виктория в Австралии установили, что ежедневное употребление 0,5 литра пива повышает риск развития рака простаты на 23%. Как писали Dni.Ru, ученые утверждают, что пенный напиток опасен для здоровья даже в количестве 0,3 литра в неделю.