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Общество

Какие продукты повышают иммунитет

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Осенью и зимой медики особенно рекомендуют укреплять здоровье с помощью прогулок на свежем воздухе, утренней гимнастики и закаливания. Но также важно знать, какие продукты помогают противостоять простудам в холодное время года.
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Продукты питания, повышающие иммунитет, можно употреблять в пищу каждый день без ущерба для здоровья и кошелька. Однако этого недостаточно. Следует помнить, что верность вредным привычкам может причинить организму непоправимый ущерб и даже привести к серьезным хроническим заболеваниям.

Например, при регулярном употреблении спиртных напитков можно получить болезни сердца и печени. Кроме того, чрезмерное увлечение кофе препятствует усвоению организмом необходимых витаминов.

В сезон простуды диетологи советуют черный чай заменить зеленым. Они также рекомендуют пить побольше минеральной воды. Это поможет вывести из организма токсические вещества. 

Какие же из доступных и недорогих продуктов питания являются самыми необходимыми для укрепления иммунитета? Издание Dni.Ru публикует жизненно важный перечень и напоминает, как правильно употреблять в пищу продукты, чтобы сохранить в них все полезные вещества.

Зеленая спаржа

Благодаря своему составу зеленая спаржа заряжает энергией, поднимает настроение, снимает симптомы авитаминоза. В ней содержится  рекордное число полезных веществ и витаминов – например, витамины A, B, C, T, K, медь, марганец, пищевая клетчатка, магний, каротин, кумарин, тиамин, фолиевая кислота.

Зеленая Спаржа. Фото: GLOBAL LOOK press

В спарже есть цинк, много железа, фосфор, кальций и калий. Кроме того, в ней содержится много селена. Этот природный антиоксидант замедляет процесс старения и защищает организм от онкологических заболеваний. 

Зеленая спаржа активно способствует очищению организма от шлаков, токсинов и солей. Она помогает работать почкам и благотворно воздействует на всю выделительную систему. Кроме того, спаржа оказывает тонизирующее действие, снижает давление, помогает кровообращению и пищеварению. Она благотворно влияет на сердце и сосуды, регулирует свертываемость крови и предотвращает образование тромбов. 

Растительное масло первого холодного отжима

В нерафинированном масле растительного происхождения – льняном, миндальном, масле из виноградных косточек, кукурузном, оливковом и обычном подсолнечном – содержится огромное количество витамина Е.

Оливковое масло. Фото: GLOBAL LOOK press/Ulrich Fuchs

Помните: нерафинированное растительное масло нельзя нагревать. Дело в том, что при повышении температуры оно не только теряет все полезные вещества, но и выделяет вредные для организма человека канцерогены. Нерафинированным маслом следует заправлять салаты, добавлять его в холодные закуски.

Репчатый лук

Один из самых известных продуктов, повышающих человеческий иммунитет, имеет достаточно резкий запах и вкус.  Употреблять лук желательно сырым, хотя добавлять его в горячие блюда также полезно.

Лук. Фото: GLOBAL LOOK press/Victor Lisitsyn

В репчатом луке содержатся в большом количестве содержатся фитонциды. Эти вещества  блокируют размножение болезнетворных микроорганизмов и останавливают рост раковых клеток. 

Чеснок

Чеснок придает любому блюду пикантный вкус и приятный аромат. Он не только защищает от воспалений и опухолей, но и укрепляет иммунную систему.

Чеснок. Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Чеснок также помогает очищать печень и восстанавливает организм во время стресса. Для повышения иммунитета чеснок следует употреблять только в сыром виде. Если же добавлять его в готовые блюда, делать это нужно в самом конце их приготовления, чтобы не разрушились содержащиеся в нем ценные вещества.

Редька

Редька содержит очень много полезных веществ и является природным пробиотиком. Она активизирует защитные силы организма, благотворно влияет на пищеварение, на работу легких и циркуляцию лимфы.

Редька. Фото: GLOBAL LOOK press/blickwinkel

В редьке содержатся витамины А, В, С и РР. В ней также много клетчатки, железа и кальция.

Лимоны

Аскорбиновая кислота, или витамин С является сильным антиоксидантом, а также синтезирует коллаген. Кроме этого, от витамина С зависят наша стрессоустойчивость и иммунитет.

Лимоны. Фото: GLOBAL LOOK press/digifoodstock.com

В лимоне очень высокая концентрация витамина С, но он может сохраняться лишь в свежих плодах или только что выжатом соке. Если лимон подвергнуть термической обработке, он потеряет почти все свои полезные качества. Поэтому диетологи рекомендуют употреблять лимон в пищу вприкуску с чаем, а добавив сок в воду, сразу выпивать ее.

Квашеная капуста

Пробиотики, содержащиеся в этом продукте, благотворно воздействуют на кишечник – именно там образуются иммунные клетки. Еще в квашеной капусте огромное количество витамина С и Р. Они образуются при брожении – в свежей капусте их содержится в 20 раз меньше.

Квашеная капуста. Фото: GLOBAL LOOK press/digifoodstock.com

Кроме того, в полезном и вкусном продукте содержится цинк, железо, фтор и йод. Это делает квашеную капусту одним из незаменимых источников витаминов в сезон нехватки свежих овощей и фруктов.

Яблоки

Яблоко не только самый доступный  из самых доступных в России фрукт. Это еще и настоящий рекордсмен по содержанию железа.

Яблоки. Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Яблоки регулируют микрофлору кишечника. В них множество витаминов и микроэлементов, которые сохраняются в течение очень долгого срока хранения. Весной, когда уже почти все осенние овощи съедены или пришли в негодность, а свежей зелени еще нет, яблоки остаются одним из немногих источников полезных веществ.

Морская рыба

В морской рыбе содержится ценная жирная кислота – Омега-3. В ней также много белка, витаминов А и Е.

Особенно ценна рыба северных морей – скумбрия, зубатка, тунец, форель, лосось, семга. Несмотря на то, что она довольна жирна, этот жир нужный и полезный.

Форель. Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Морская рыба имеет антиоксидантные свойства и нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Она также содержит глютотион – вещество, которое собирает вредные чужеродные клетки в организме, обеспечивая иммунную защиту. 

Имбирь

Этот корень применялся для повышения иммунитета еще в Древнем Китае, где с помощью имбиря восстанавливали силы раненных в бою воинов. В имбире сконцентрированы основные минеральные вещества, витамины и необходимые человеку эфирные масла.

Имбирь. Фото: GLOBAL LOOK press/digifoodstock.com

В имбире очень много витаминов группы В и С. По своей полезности этот корень может конкурировать с чесноком, однако отличается более приятным ароматом, что позволяет принимать его в пищу в любое время.

Чай с имбирем, лимоном и медом прекрасно восполняет запасы витаминов. Также имбирь добавляют в горячие блюда. Сок имбиря также служит как прекрасной заправкой к салату, так и основой многих соусов.

Вешенки

Эти грибы славятся своими лечебными свойствами. Они не только повышают иммунитет и защищают от простуд, но и помогают вывести из организма соли тяжелых металлов, радионуклиды.

Грибы вешенки. Фото: GLOBAL LOOK press/Arco Images GmbH

Эти грибы входят в состав лекарств от атеросклероза, гипертонии и рака. В вешенках содержатся полисахариды, тормозящие развитие опухолевых клеток и повышающие активность тимуса – клеток вилочковой железы, отвечающей за иммунную систему. Борясь с опухолями, вешенки очень сильно укрепляют иммунитет, особенно если он ослаблен.

Мед

С древних времен мед используют не только для укрепления иммунитета, но и для избавления от болезней. Он лечит простудные заболевания, заживляет раны и снимает стресс. При этом мед, в который добавлены ягоды и травы, полезнее обычного в несколько раз. 

Мед. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people

Для профилактики простудных заболеваний достаточно съедать в день по одной ложке меда. Если от стрессов и холодной погоды организм истощен, мед следует употреблять с сухофруктами – изюмом, черносливом, курагой, а также с грецкими орехами и кешью. Очень полезен чай с медом, приготовленный на основе липы или зверобоя.

Кефир

В этом кисломолочном продукте есть очень полезный грибок, который поддерживает кишечник, не позволяя болезнетворным микробам проникать в него. Также в кефире содержатся витамин Д и кальций. Эти вещества помогают кроветворению и стимулируют выработку в крови защитных антител.

Кефир. Фото: GLOBAL LOOK press/digifoodstock.com

Из-за ограниченного срок годности кефир следует пить только свежим. Диетологи рекомендуют самостоятельно изготавливать его в домашних условиях из цельного молока и закваски. Употребляя по стакану кефира каждый вечер, вы получите максимум пользы для укрепления иммунитета.

17 февраля 2017, 16:39

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