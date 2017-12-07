Москва создает карьерные лифты для талантливой молодежи

Столичная мэрия продолжает реализацию уникальной стратегии стажировок для молодежи "Москва моими глазами". Это эффективный социальный лифт, который позволяет талантливым молодым людям определить свой потенциал и наметить основные направления карьерного роста.



Особенность стратегии в том, что молодежь не просто получает возможность найти работу, она может выбирать лучшие предложения и самые масштабные проекты, а также заранее "сработаться" с будущим руководством, отмечают в пресс-службе мэрии Москвы.

Город предлагает молодым людям заранее планировать свою карьеру: попробовать себя в отраслевых департаментах или министерствах, использовать свои умения и навыки в территориальных органах власти. Кроме того, есть возможность заняться аппаратной или кадровой работой, юриспруденцией, экономикой, финансами или информационным сопровождением. Словом, найти что-то по душе может каждый.

Воспользоваться программой стажировок могут студенты последних курсов или выпускники, которые успели поработать 2-3 года. Для этого необходимо подать заявку на отборочный этап. "Пройдя серьезный конкурсный отбор можно приступить к планированию программы стажировки", – отметили в столичной мэрии.

Длительность стажировки – 9 месяцев. У кандидата есть возможность поработать в трех органах власти. В конце программы стажер может получить реальные предложения о работе.

Об успехе проекта "Москва моими глазами" говорит хотя бы тот факт, что из 540 выпускников программы 76% уже работают в столичном правительстве или планируют прийти туда после окончания вуза. "Остальные вышли на работу в министерства и ведомства федерального уровня либо получили предложения о работе в партнерских структурах правительства Москвы, участвующих в реализации городских проектов" – подчеркнули в пресс-службе мэрии Москвы.

Стратегия стажировок для талантливой молодежи действует в столице уже семь лет. В середине ноября 2017 года окончился сбор заявок на восьмую программу стажировки. Конкурс составил 60-90 человек на место, а всего заявки подали 4,3 тысячи человек.





Наибольшую активность проявили студенты МГУ им. Ломоносова, Высшей школы экономики, Финансового университета и других ведущих вузов Москвы и России. В основном желающие пройти стажировку учатся по направлениям экономика, юриспруденция, менеджмент, строительство и журналистика. Результаты финального отбора участников будут объявлены в ближайшее время.

Стоит отметить, что на федеральном уровне реализуется масштабная платформа "Россия – страна возможностей". Линейка проектов рассчитана на молодых управленцев, предпринимателе, профессионалов и волонтеров.

