Москва возглавила рейтинг читательской грамотности PIRLS

Столичные четвероклассники заняли первое место в международном рейтинге читательской грамотности PIRLS-2016. С выдающимся достижением учащихся поздравил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московские школьники показали великолепный результат в международном исследовании PIRLS за 2016 год – это уровень читательской грамотности в младших классах. Московские школы самые лучшие в мире!" – написал градоначальник на своей странице в Twitter. Он поздравил с высокими результатами учащихся и педагогов.

Прошлогоднее исследование PIRLS было первым, в котором приняла участие Москва. Выборка столичных школьников формировалась вне зависимости от общероссийской. Она включала более четырех тысяч четвероклассников, которые представляли 150 образовательных учреждений.

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – международное мониторинговое исследование "Изучение качества чтения и понимания текста". Оно оценивает уровень читательской грамотности среди учащихся младших классов, завершающих обучение в начальной школе.

Московские школьники показали великолепный результат в международном исследовании PIRLS за 2016 год - это уровень читательской грамотности в младших классах. Московские школы самые лучшие в мире! Поздравляю учеников и педагогов начальной школы! — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 декабря 2017 г.

Исследователи ставят целью сравнить качество чтения и понимания текста школьниками из разных стран мира. Это необходимо для выявления различий в системах образования государств мира.

Благодаря этому можно получить множество ценной информации: любят ли читать четвероклассники, как влияет на развитие грамотности семья, каковы особенности обучения чтению в разных странах. Для исследования PIRLS используются информационные и художественные тексты, задания к ним, анкеты учащихся и педагогов, родителей и опекунов.

Мониторинг проводится с 2001 года периодичностью один раз в пять лет (2001, 2006, 2011 и 2016 годы). В прошлогоднем исследовании участвовали 50 государств и 11 территорий. Москва впервые приняла участие как отдельная территория.

