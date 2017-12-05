Москва возглавила рейтинг читательской грамотности PIRLS
"Московские школьники показали великолепный результат в международном исследовании PIRLS за 2016 год – это уровень читательской грамотности в младших классах. Московские школы самые лучшие в мире!" – написал градоначальник на своей странице в Twitter. Он поздравил с высокими результатами учащихся и педагогов.
Прошлогоднее исследование PIRLS было первым, в котором приняла участие Москва. Выборка столичных школьников формировалась вне зависимости от общероссийской. Она включала более четырех тысяч четвероклассников, которые представляли 150 образовательных учреждений.
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – международное мониторинговое исследование "Изучение качества чтения и понимания текста". Оно оценивает уровень читательской грамотности среди учащихся младших классов, завершающих обучение в начальной школе.
Московские школьники показали великолепный результат в международном исследовании PIRLS за 2016 год - это уровень читательской грамотности в младших классах. Московские школы самые лучшие в мире! Поздравляю учеников и педагогов начальной школы!— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 5 декабря 2017 г.
Исследователи ставят целью сравнить качество чтения и понимания текста школьниками из разных стран мира. Это необходимо для выявления различий в системах образования государств мира.
Благодаря этому можно получить множество ценной информации: любят ли читать четвероклассники, как влияет на развитие грамотности семья, каковы особенности обучения чтению в разных странах. Для исследования PIRLS используются информационные и художественные тексты, задания к ним, анкеты учащихся и педагогов, родителей и опекунов.
Мониторинг проводится с 2001 года периодичностью один раз в пять лет (2001, 2006, 2011 и 2016 годы). В прошлогоднем исследовании участвовали 50 государств и 11 территорий. Москва впервые приняла участие как отдельная территория.
Актриса жестко отреагировала на предложенную певицей помощь
Рублевской диве предложили "любые деньги" за интим
Международный олимпийский комитет выдвинул требования нашим спортсменам
Экс-президент Грузии снова на свободе