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Общество

Истории о России рассказывают на натуральном шелке

Фото: Пресс-служба
Мир удивительных историй о России рассказали на натуральном шелке. Основательница и дизайнер бренда Sirinbird Ирина Батькова поделилась с Dni.ru, о том, что ее вдохновляет на создание своих шедевров. 
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Скажите, как и когда возникла идея создания бренда?

Я всегда любила платки, часто покупала их во время зарубежных путешествий и обратила внимание, что во многих странах легко найти платки с национальной символикой, а в России на ум приходят разве что павлопосадские. Я поняла, что можно было бы творчески переосмыслить русскую художественную традицию, осовременить и расширить ее. Так я решила создать свой бренд шелковых платков и приступила к работе в январе 2012 года.

Фото: Пресс-служба

Сколько времени уходит на создание каждого рисунка?

На создание каждого рисунка уходит неделя кропотливого труда. Отрисовывается все от руки, потом сканируется и обрабатывается в компьютере.

Что для Вас служит источником вдохновения?

Это традиционные росписи, фольклорные мотивы, образы, созданные Василием Кандинским, и даже личность Юрия Гагарина. Помню, мне хотелось запуститься к 8 марта... Я создала четыре принта, отправила их на печать, а потом за неделю до запуска придумала название Sirinbird (Сирин – райская птица из древнерусских легенд – прим. Dni.ru) и разработала айдентику бренда.

Фото: Пресс-служба

С какими трудностями Вам пришлось столкнуться на начальном этапе производства?

Широкоформатная цифровая печать по натуральному шелку в России только зарождается. В Интернете я нашла всего три компании, которые предлагали эту услугу в Москве. Я обошла их все и в каждой запросила образцы печати. В одной мне не понравилась безучастность менеджеров, другая не имела офиса в пределах города, в итоге я остановилась на третьей и попросила связать меня с технологом. Уметь договориться с технологом – это отдельный ценный навык. Они без удовольствия идут на контакт с клиентом, потому что разговор зачастую происходит на разных языках: клиенты требуют абстрактных вещей и редко владеют даже необходимой производственной терминологией. Мне помог мой дизайнерский опыт... Без брака, конечно, все равно не обошлось – часть партии я просто раздала знакомым и родственникам.

Фото: Пресс-служба

Как возникают идеи дизайна платка?

Как правило, дизайн занимает от 1,5 до 2,5 месяцев. Поэтому в год создается не более восьми дизайнов, каждый из которых выпускается ограниченным тиражом и становится коллекционной редкостью.

Это правда, что Вы сотрудничаете с музеями?

В начале "шелкового пути" брендом была создана специальная коллекция к 250-летию Эрмитажа – был произведен ограниченным тиражом платок "Петербургская сказка". Музей Фаберже в Санкт-Петербурге заказал платок "Ландыши" с изображением знаменитого пасхального яйца "Ландыши" Карла Фаберже. Сейчас в Оружейной палате и сувенирном магазине в Александровском саду представлены шелковые платки из серии "Русские сказки": "Тридесятое Царство" и "Хозяйка Медной горы", а также шелковые платки "Русские эмали" из коллекции "Другая страна: Россия". Помимо совместных проектов с музеями бренд создает капсульные коллекции и для глянцевых журналов.

Фото: Пресс-служба

 К 145-летию Государственного Исторического музея был разработан шелковый платок "Московское чудо". На платке изображены все 11 куполов Покровского собора: от Покрова Пресвятой Богородицы до Николая Чудотворца Великорецкого, Киприана и Иустины. Название "Московское чудо" было выбрано не случайно. Василий Блаженный – поистине чудо. Московский юродивый, всю жизнь проведший в лишениях, обладавший даром предвидения, чуть ли не единственный, кого боялся Иван Грозный "яко провидца сердец и мыслей человеческих". Покровский собор, к которому был пристроен Храм Василия Блаженного после смерти юродивого,  – удивительное чудо, для многих символ Москвы и России. В Покровском соборе собраны 10 престолов, храмов. Сам собор символизирует Небесный Иерусалим. 

Фото: Пресс-служба

А еще Вы занимаетесь благотворительностью...

Да, последняя наша коллекция "Легенды Амура", была вдохновлена работой Всемирного фонда дикой природы по сохранению амурского тигра. Мы очень рады стать частью этого великого дела и помочь развитию проектов WWF в Амурском регионе. Так, 10% тиража платков переданы на благотворительные цели. Мне нравится развивать Sirinbird: я создаю нишевый бренд высокого класса с сильной концептуальной составляющей, где себестоимость складывается не из гигантских расходов на рекламу, а из качества печати, натуральных материалов, дизайна, идеи.

Фото: Пресс-служба

15 декабря 2017, 13:29

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