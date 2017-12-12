"РСБ-Групп" раскритиковали в Сети

Частная военная компания (ЧВК) "РСБ-Групп" позиционирует себя как организацию, выполняющую услуги повышенного риска в зонах террористической активности. Судя по официальному сайту, в послужном списке компании ряд морских и сухопутных операций. Однако в Сети деятельность организации раскритиковали, назвав "обычным частным охранным предприятием".



Руководитель компании "РСБ-Групп" Олег Криницын нередко рассказывает об успехах, достигнутых компанией за рубежом. Так, на сайте организации неоднократно упоминаются операции против пиратских группировок в Сомали. Кроме того, судя по представленной на сайте информации, компания оказывает услуги по тактической, огневой, психологической подготовке, а также по морской безопасности и рукопашному бою.

Стоимость обучения варьируется от 12 тысяч рублей в зависимости от курса. Самое дорогое обучение – курс "Морская безопасность. ПДСС". Неподготовленному новичку придется выложить за тренинг 90 тысяч рублей. Словом, деньги немаленькие – столько же в среднем зарабатывают жители российских регионов за три месяца.

При этом в Сети можно встретить критические отзывы о деятельности "РСБ -Групп". "Короче говоря – обычный ЧОП с претензией на решение боевых задач за рубежом и огромным ЧСВ руководства. В боях участия не принимаем", – написал в сообществе "Вконтакте" "Группа Наемники | Military News" пользователь с ником Радиопозывной Обвальщик (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.Ред.).







К сожалению, подробно расписывать свои претензии к "РСБ-Групп" комментатор не стал. Тем не менее, отрицательный отзыв о компании может свидетельствовать об определенных проблемах в деятельности организации.

"РСБ-Групп" (Российские Системы Безопасности) создана бывшими военнослужащими. Для выполнения задач на территории других государств у организации имеется кадровый резерв в количестве около 250 человек.

