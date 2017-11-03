Ведущий раскроет секреты финнов по-русски
С 15 сентября по 10 ноября на сайте www.oltermanni.ru будут опубликованы забавные ролики, в которых он попытается разгадать суть загадочного финского менталитета. Все посетители ресурса смогут узнать, насколько они похожи на жителей Суоми, и получить гарантированные призы, зарегистрировав на сайте код со стикера со специальной упаковки сыра Oltermanni.
А в крупных гипермаркетах Москвы и Санкт-Петербурга покупатели смогут опробовать на себе инновационную технологию Sound Dome.
Российский Oltermanni появился в магазинах прошлой осенью. "Если мы останемся на российском рынке, наш бренд и наше качество запомнят", – говорит Мика Коскинен. Он отвечает за производство и логистику Valio. Раньше занимал пост исполнительного директора Valio в России.
Продукция завода Valio в России пользуется успехом. Oltermanni, произведенный в России, гарантирует основные преимущества бренда для потребителей: высочайшее качество и превосходный сливочный вкус.
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