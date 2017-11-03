Ведущий раскроет секреты финнов по-русски

Уже практически целый год Valio продает российским покупателям сыр Oltermanni, сделанный в России. Не так давно компания представила новую рекламную кампанию "Секреты финского качества по-русски", лицом которой стал известный телеведущий Антон Зайцев.

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