В Москве объявлено штормовое предупреждение

Синоптики столичного Метеобюро объявили штормовое предупреждение в Москве. "Ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше", – цитирует ТАСС метеорологов. Опасная погода, согласно прогнозам, продлится с 13:00 до 20:00 мск. Водителям рекомендуется не парковать машины под деревьями, а пешеходам – сторониться парковых зон и плохо закрепленных дорожных знаков и рекламных конструкций.