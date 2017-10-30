Россиянам напомнили о трех выходных подряд
Так как День народного единства выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник. В итоге россияне будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября, передает РИА Новости.
Предстоящие праздники станут последними долгими выходными в 2017 году. Следующими будут уже десятидневные каникулы после Нового года. Отметим, что День народного единства – один из самых молодых государственных праздников. Он учрежден в честь изгнания поляков из Москвы в XVII веке. Впервые в России День народного единства отмечался 4 ноября 2005 года.
��Календарь праздников на 2018 год pic.twitter.com/IQg81BW3wG— ○ Ржд - online ○ (@RghdOnline) 13 октября 2017 г.
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