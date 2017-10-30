Россиянам напомнили о трех выходных подряд

В первую неделю ноября россиян ждет дополнительный выходной в честь Дня народного единства. Кроме того, предпраздничная рабочая пятница будет сокращена на час.

Так как День народного единства выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник. В итоге россияне будут отдыхать 4, 5 и 6 ноября, передает РИА Новости.

Предстоящие праздники станут последними долгими выходными в 2017 году. Следующими будут уже десятидневные каникулы после Нового года. Отметим, что День народного единства – один из самых молодых государственных праздников. Он учрежден в честь изгнания поляков из Москвы в XVII веке. Впервые в России День народного единства отмечался 4 ноября 2005 года.

��Календарь праздников на 2018 год pic.twitter.com/IQg81BW3wG — ○ Ржд - online ○ (@RghdOnline) 13 октября 2017 г.

В целом по количеству выходных и праздничных дней Россия мало чем отличается от западных стран. "Если брать все выходные и праздничные дни, то у нас средний европейский уровень. Если же проводить сравнения в мировом масштабе, то россияне отдыхают дольше, чем граждане США, но меньше, чем в Японии", – рассказали в Роструде.

