Собянин хочет оставить Москву без мигрантов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости снизить число иностранных рабочих в столице. Для этого градоначальник предложил увеличить плату за трудовой патент в текущем году.

"Нам бы хотелось, чтобы мигрантов в городе не было, чтобы все работы в городе выполнились самими москвичами", – сказал мэр во время выступления в Мосгордуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Вместе с тем он отметил, что в столице двухмиллионный профицит рабочих мест, которые москвичи при всем желании заполнить не смогут.

В 2017 году, сказал Собянин, плата за мигрантский патент должна быть повышена и стать соразмерной сумме, которую платят московские работники. Градоначальник не уточнил размер суммы, на которую планируется повысить плату за патент.

По словам мэра, на 20 тысяч безработных москвичей выставлено предложений о работе на 170 тысяч человек. "Тем не менее мы должны работать над тем, чтобы присутствие в городе мигрантов было оптимальным, чтобы они выполняли законы", – сказал градоначальник, отметив, что приезжие работники являются значимым источником доходов в столичный бюджет.





Напомним, что в апреле 2017 года Федеральная миграционная служба (ФМС) отчиталась о числе мигрантов в Москве. Как отметили в ведомстве, по итогам 2016 года на учете в столице состояли 1,3 миллиона иностранных рабочих. При этом лишь 101 тысяча из них имеют патенты для работы на территории России, что меньше, чем в прошлые годы.



Падение числа официальных мигрантов в ФМС связали с увеличением количества иностранцев, скупающих поддельные документы. В ведомстве пообещали активизировать работу по выявлению нелегальных мигрантов, а также тех, кто выдает им недействительные разрешения на работу.

Примечательно, что в 2014 году иностранные рабочие получили более 800 тысяч патентов. Однако уже в 2015-м эта цифра снизилась в два раза – до 450 тысяч.