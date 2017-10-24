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Общество

Программа электронных сертификатов для семей с детьми станет постоянной

Фото: GLOBAL LOOK press/Simon Katzer
Электронные социальные сертификаты станут постоянной мерой поддержки для семей с детьми в Москве. Такое решение было принято в ходе заседания президиума столичного правительства.
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Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, эксперимент по электронному сертификату для семей с детьми, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, прошел неплохо. В свою очередь заммэра по вопросам соцразвития Леонид Печатников доложил, что всего в этом году будет выдано 65,5 тысячи таких сертификатов.

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В прошлом году, рассказал он, было выдано 37,2 тысячи социальных сертификатов на общую сумму 75 миллионов рублей. В этом году общая их сумма превысит 130 миллионов рублей. "С учетом популярности этой услуги мы просим поддержать использование электронного сертификата для детей в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации на постоянной основе", – обратился Печатников к мэру. Все необходимые средства на это будут заложены в бюджет города на 2018-2020 годы.

Эксперимент по оказанию адресной соцпомощи московским семьям с использованием электронного сертификата стартовал в Москве в марте 2016 года. Первоначально его планировалось провести до 31 декабря того же года, затем продлили до 31 декабря 2017 года.

Электронный сертификат является приложением "Социальной карты москвича". Для его получения нуждающимся необходимо обратиться в Центр соцпомощи семье и детям, Центр поддержки семьи и детства или территориальный центр соцобслуживания.

Семья может приобрести на сертификат одежду, обувь, игрушки и другие необходимые товары в магазинах, имеющих возможность обслуживания "Социальной карты москвича". Таким образом, выдача товаров в натуральной форме больше не производится. Благодаря электронному сертификату семьи могут самостоятельно приобретать нужные им вещи.

Автор: Иван Поляков24 октября 2017, 16:00

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