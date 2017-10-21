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Общество

Где вкусно поесть озорному гуляке

Фото: пресс-служба
Любой "московский озорной гуляка" знает, как важно иметь про запас несколько адресов, где не просто просто вкусно накормят, но и помогут пережить мини-версию отпускного счастья. "Есенина" стоит внести в свою адресную книгу, потому что это – гимн барной красоте и искусству оформления интерьеров.
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Пожалуй, это одно из немногих мест в центре Москвы, где способны накормить правдоподобной русской едой в благородной атмосфере русского праздника. В основном зале – столы с вечерней сервировкой и цветастые мягкие кресла, типичные народные сюжеты на картинах, березы в кадках и официанты, читающие стихи отечественных классиков. Знай себе – закусывай, пока не настанет момент сказать: "Карету мне, карету!"

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В этом можно убедится, войдя в секретную дверь в стене библиотеки. Она ведет в брутальный, но при этом моментально располагающий бар. Выполнена секретная зона по фирменному есенинскому рецепту кутежа и гламурного хулиганства. В баре до часу ночи бесперебойно играют диджеи, исключительно девушки привлекательные и не менее поэтичные, чем Айседора Дункан

Фото: пресс-служба "Есенина"
Обычно пьют здесь коктейли. Один из них – "Березовый стир" с березовым соком, вареньем на шишках, ржаным виски и биттером.
Фото: пресс-служба "Есенина"
Широкая как русская душа жизнь "Есенина" сопровождается бесперебойно работающей кухней, где шеф Максим Калмыков кормит профессионально сделанной едой. Конечно, чересчур утонченной и дорогой, но от этого не менее родной.
Фото: пресс-служба "Есенина"
С четверга по субботу с девяти вечера до шести утра свои хулиганские потребности здесь позволяют реализовать всем желающим в караоке. А после первого коктейля "Дебошир" здесь можно начинать петь, безошибочно попадая в любые ноты.
Фото: пресс-служба "Есенина"
Кроме того, в ресторане проходят необычные мастер-классы. Пока дети будут готовить кулинарные шедевры, взрослые могут отдохнуть.

Фото: пресс-служба "Есенина"
21 октября 2017, 11:28

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