Назван лучший российский вуз

В рейтинге – 400 из 820 отечественных университетов. На первом месте оказался МГИМО.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, с каждым годом поступить в вуз становится все сложнее. Средний балл абитуриентов по итогам этой приемной кампании по сравнению с прошлым годом вырос.

"Качество приема выросло почти по всем специальностям, в том числе по медицинским и аграрным", – цитирует Голодец сайт "Комсомольская правда". Она отметила, что самый высокий уровень приема наблюдается на специальности, связанные с IT-технологиями.

В рейтинге лучших российских вузов – 400 из 820 отечественных представителей. Почти треть из них в этом году приняла отличников – средний балл их абитуриентов был выше 70. А вот университетов, которые набирают в основном троечников, стало меньше. В 2016 году таких было 16%, сейчас – 13%. На первом месте топа оказался МГИМО.

Как отметил директор департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Александр Соболев, вузы имеют право самостоятельно устанавливать минимальные баллы ЕГЭ, с которыми абитуриент может подавать документы. Таким образом, вузы сознательно выработали политику не брать двоечников, которые не смогут обучаться и все равно будут отчислены. Средний балл поступивших на платные отделения тоже вырос.