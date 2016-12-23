Как мамы приходят на помощь детям

В России давно помогают детям-сиротам, одиноким пенсионерам, семьям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Участниками благотворительных проектов становятся миллионы людей.

Одно из важнейших направлений программы – долгосрочное партнерство с "Детскими деревнями – SOS". Этот уникальный проект стартовал в России более 20 лет назад как альтернатива традиционным детским домам.

Здесь дети, оставшиеся без семьи, живут в отдельных домах и воспитываются SOS-мамами. Находясь в атмосфере заботы и любви, дети осваивают необходимые навыки общения и готовятся войти во взрослую жизнь наравне с остальными сверстниками.

В частности, "Детская деревня – SOS Пушкин" под Санкт-Петербургом получила микроавтобус, чтобы дети могли посещать развивающие занятия, секции и кружки, театры и концерты. Визит был приурочен ко Дню Матери. Ведь именно любовь и сила мамы сопровождают ребенка на пути открытий, взлетов и падений, вдохновляют на то, чтобы идти вперед.

Свой вклад в благополучие детей-сирот может сделать каждый. Ведь так легко превращать покупки в добрые дела.





Накануне новогодних праздников важно поддержать и тех, кому больше других не хватает заботы. Адресатами благотворительной акции 2016 года стали малообеспеченные бабушки и дедушки.

"Мы реализуем благотворительные программы, объединенные одной целью – сделать жизнь людей лучше. Решение присоединиться к международной акции #ЩедрыйВторник стало для нас естественным и логичным, – отметил вице-президент P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис. – Все наши инициативы имеют одну общую цель: мы помогаем создавать комфорт и уют для тех, кто лишен этого сегодня".