Дроздов пожаловался на проблемы с дыханием после переломов ребер

Николай Дроздов так и не смог окончательно восстановиться после тяжелой травмы.

В январе 2023 года российский телеведущий Николай Дроздов упал и сломал несколько ребер. Одна из сломанных костей повредила ему левое легкое, вследствие чего началось воспаление. Позже ученый-зоолог проходил долгую реабилитацию, и последствия тяжелой травмы испытывает на себе до сих пор.

Несмотря на многочисленные усилия врачей, Николай Дроздов до сих пор не может полноценно дышать, сообщает телеканал "360". По словам самого ученого, набрать воздух полностью он не может.

"Дышать полной грудью у меня не получается. Глубокий вздох пока сделать не могу", – рассказал Николай Дроздов.

Такое положение не может не расстраивать 85-летнего ведущего, ведь дыхание – важнейшая жизненная функция для любого живого организма. Кроме того, Дроздов очень любит петь, а сейчас это не представляется возможным.

Длительная реабилитация у Дроздова после перелома ребер не закончилась до сих пор. Он и сейчас носит специальный катетер, который оттягивает лишнюю жидкость. Также ведущий выполняет регулярно специальные упражнения для восстановления жизнедеятельности.

Ранее сообщалось, что после 50 лет вегетарианства Николай Дроздов снова начал есть мясо по настоянию врачей. По словам медиков, из-за отказа от этого продукта его кости стали ломкими и хрупкими.