Дроздов пожаловался на проблемы с дыханием после переломов ребер

Как изменилась внучка Гурченко Тесты Моника Белуччи о новом романе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

Лента новостей

Понедельник 3 июля

09:00"Счастье любит тишину": Прилучного и Брутян раскритиковали из-за публичной демонстрации чувств 08:40Дроздов пожаловался на проблемы с дыханием после переломов ребер 08:20Реакцию подопытной шимпанзе на реальный мир сняли на видео 08:00Врач рассказал о методе спасения кожи от солнечных ожогов 06:40Как воспитать счастливого ребенка 04:24Топ 3 операции, которыми часто недовольны пациенты 02:27Кто такие медиаторы и как они спасают браки в России 00:13Как сделать образ эффектным с помощью аксессуаров? 22:08Психолог посоветовал семейным парам отдыхать раздельно 20:135 типов мужчин, с которыми не лучше не строить отношения 18:13Николай Дроздов поделился трудностями после тяжелой травмы: Не могу полноценно дышать 17:27Диана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа 16:22"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников 13:44"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике 13:16Дочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым 10:42"Я стала старой": Регина Тодоренко не смогла сдержать слез 08:05Anti-age терапия: 5 биохаков для того, чтобы выглядеть моложе 06:12Очевидцы сняли на видео редкое природное явление 04:20Семейный выход: Появившаяся на публике Джоли с детьми удивила внешним видом 02:42Стадо коров одержало победу над тигром (Видео) 00:23Почему многие не могут начать? Синдром самозванца или ложное представление о своей жизни 00:00"Ростовская подкова": названо новое чудо света в трех часах езды от Москвы 22:34Офтальмолог дал совет по подбору солнцезащитных очков и линз 20:18Слава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни 19:52Бузова обратилась к потенциальным ухажерам во время тренировки 18:24Пластический хирург оценил внешность изменившейся Пугачевой 17:17Филиппа Киркорова втянули в скандал на модном показе 16:38Сияет ярче бриллиантов: Светлана Ходченкова восхитила своим образом 16:31Бородина с иронией ответила на вопрос о замужестве и смене фамилии 15:50Тайны семейной жизни Даны Борисовой: почему она не может забыть бывшего 15:07Новый тренд от Лолиты: как достичь идеальной внешности без пластики 14:00Ужасные условия: Татьяна Васильева рассказала о жизни внуков в Германии 12:40Полина Гагарина раскрыла правду о своем женатом бойфренде 11:13Сябитова рассказала о способе найти свою любовь без помощи сайтов для знакомств 10:44Басков влюбился в загадочную брюнетку 08:43"Наводит на мысли о пластике": Хирург оценил изменения во внешности Пугачевой 06:30"Сделали еще популярнее": почему Высоцкая хранит молчание после критики 04:48В каких городах больше всего апартаментов 02:25В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м 00:13Как избавиться от изжоги в домашних условиях? Действенные методы 22:20Известный блогер высмеял увлечение Лолитой новым течением Виктории Бони 22:00Ксения Бородина колко высказалась в адрес Ольги Орловой 20:40Матери Наташи Королевой сосватали отца Филиппа Киркорова 20:20Умер оскароносный актер Алан Аркин 19:43Тодоренко поделилась историей о схватках во время родов 19:20Всплыли подробности семейной жизни выпавшего из окна сына Ефремова 18:20Жена Прилучного рассказала о проблемах со здоровьем 18:00Подробности состояния выпавшего из окна сына Ефремова: Может остаться инвалидом 16:10"Старая раскоряка с молодой девчонкой": известный блогер раскритиковал брак Диброва 15:50Новая фотография Иосифа Пригожина стала поводом для шуток
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Дроздов пожаловался на проблемы с дыханием после переломов ребер

Дроздов пожаловался на проблемы с дыханием после переломов ребер
113

Николай Дроздов так и не смог окончательно восстановиться после тяжелой травмы.

В январе 2023 года российский телеведущий Николай Дроздов упал и сломал несколько ребер. Одна из сломанных костей повредила ему левое легкое, вследствие чего началось воспаление. Позже ученый-зоолог проходил долгую реабилитацию, и последствия тяжелой травмы испытывает на себе до сих пор.

Несмотря на многочисленные усилия врачей, Николай Дроздов до сих пор не может полноценно дышать, сообщает телеканал "360". По словам самого ученого, набрать воздух полностью он не может.

"Дышать полной грудью у меня не получается. Глубокий вздох пока сделать не могу", – рассказал Николай Дроздов.

Такое положение не может не расстраивать 85-летнего ведущего, ведь дыхание – важнейшая жизненная функция для любого живого организма. Кроме того, Дроздов очень любит петь, а сейчас это не представляется возможным.

Длительная реабилитация у Дроздова после перелома ребер не закончилась до сих пор. Он и сейчас носит специальный катетер, который оттягивает лишнюю жидкость. Также ведущий выполняет регулярно специальные упражнения для восстановления жизнедеятельности.

Ранее сообщалось, что после 50 лет вегетарианства Николай Дроздов снова начал есть мясо по настоянию врачей. По словам медиков, из-за отказа от этого продукта его кости стали ломкими и хрупкими.

3 июля 2023, 08:40
Николай Дроздов. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/
"МК"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Николай Дроздов и его твари

В доме Николая Дроздова всегда жили собаки.
С тигром он на дружеской ноге.
К гадюкам у телеведущего особая страсть.
Ученые сделали сенсационное открытие - оказалось, что гены свиньи и человека совпадают больше, чем было принято считать.
Паучки, букашки, другие таракашки...
Дроздов нашел себе очаровательную юную подругу.
Даже на сцену Николай Николаевич выходит со зверюшками.

По теме

Дроздов загрустил из-за отсутствия путешествий

"Счастье любит тишину": Прилучного и Брутян раскритиковали из-за публичной демонстрации чувств

"Счастье любит тишину": Прилучного и Брутян раскритиковали из-за публичной демонстрации чувств
Павел Прилучный опубликовал новый снимок с молодой женой, который оценили не все. Кажется, что знаменитый актер наконец-то обрел счастье.

Николай Дроздов поделился трудностями после тяжелой травмы: Не могу полноценно дышать

Николай Дроздов поделился трудностями после тяжелой травмы: Не могу полноценно дышать
Телеведущий в подробностях рассказал о своем состоянии. Николай Дроздов продолжает бороться с последствиями серьезной травмы, полученной в начале года.

Диана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа

Диана Гурцкая провела 40 дней на кладбище после смерти мужа
Певица очень тяжело переживает утрату. Смерть мужа стала шоком для Диана Гурцкая.

"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников

"Из-за состояния здоровья": куда пропал Борис Корчевников
Передачи с телеведущим убрали из сетки вещания. Борис Корчевников, известный телеведущий и генеральный продюсер телеканала "Спас", уже несколько лет сражается с тяжелым заболеванием – опухолью мозга.

"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике

"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике
Певица поделилась фотографиями с отдыха. Звезда российской эстрады Анна Семенович в своем профиле в соцсетях поделилась мнением о том, что лучше – быть худой или иметь формы? Актриса уверяет, что главное – быть счастливой и полюбить себя вне зависимости от внешнего вида.

Выбор читателей

01/07СбтФилиппа Киркорова втянули в скандал на модном показе 01/07СбтСлава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни 02/07ВскДочь Любови Полищук откровенно рассказала об отношениях с братом Алексеем Макаровым 01/07СбтУжасные условия: Татьяна Васильева рассказала о жизни внуков в Германии 01/07СбтБузова обратилась к потенциальным ухажерам во время тренировки 02/07Вск"Как будто беременная": Анна Семенович раскритиковали за фото в купальнике