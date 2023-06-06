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Вторник 6 июня

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"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN

"Не успел стать кумиром": Кушанашвили матом раскритиковал SHAMAN
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Острый на язык Отар Кушанашвили затронул SHAMAN в своем новом выпуске.

Журналист Отар Кушанашвили, который ранее уже забросал помидорами многих звезд российского шоу-бизнеса, решил покуситься на практически самое святое. Прошелся он с критикой по певцу SHAMAN, да сделал это так грубо, что, транслируй его слова телевидение, зрители бы слышали одно "запиканное" слово за другим.

В эфире своего шоу "КАКОВО?!" Кушанашвили не без удовольствия подметил, что SHAMAN оказался в центре нового скандала. По словам мужчины, певца то обвиняли в "нерусскости", то в "узкости", а теперь он и вовсе, по мнению некоторых, дошел до "многоженства и нарциссизма".

"Не успел SHAMAN стать кумиром челябинских детских садов, не успели принт его напечатать на майках, чтобы, *****, ходили по центру Благовещенска, уже он, *****, снял новый клип", – матом раскритиковал Кушанашвили ШАМАН, высмеяв недолгий якобы срок народной любви.

В качестве довода он привел скриншот одной из новостей, в которой рассказывалось о том, что зрители, углядевшие в последнем клипе SHAMAN попытку попрания общественных норм, даже захотели пожаловаться на него. Якобы многие были готовы даже обратиться в организацию "Лига безопасного интернета", чей руководитель уже устроил "сладкую" жизнь нескольким одиозным певцам и певицам.

Впрочем, поклонников у ШАМАН все-таки больше, чем критиков, а это значит, что они защитят своего любимца от всех, кто хочет прижать SHAMAN к ногтю.


6 июня 2023, 20:00
SHAMAN ( Ярослав Дронов). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Youtube, канал "КАКОВО?!"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: обратная сторона двуличного певца-патриота

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

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