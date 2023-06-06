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Вторник 6 июня

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"Повреждение мозга": нарколог усомнился в способности Волочковой отказаться от алкоголя

"Повреждение мозга": нарколог усомнился в способности Волочковой отказаться от алкоголя
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Врач-нарколог высказался о желании Анастасии Волочковой бросить пить спиртное.

Анастасия Волочкова не раз невольно заставляла поклонников переживать за нее. Слишком часто народ видел балерину в нетрезвом состоянии, поэтому сделали вывод: у нее алкогольная зависимость. Артистка же уверяла, что не пристрастилась к бутылке, и не раз призывала общественность не лезть в ее жизнь.

Недавно Волочкова, несмотря на любовь к игристому, объявила о начале трезвой жизни. Она призналась, что после путешествия на Мальдивы отказалась от алкоголя. "Я теперь пить вообще не буду!" – заявила танцовщица во время посиделок с певцом Прохором Шаляпиным.

Нарколог Василий Шуров сомневается, что Волочкова сможет жить без спиртного. Дескать, она пьет многие годы, что может говорить о зависимости. "Я могу предположить, что там [у Анастасии] уже алкогольная энцефалопатия – необратимое повреждение мозга. Заявлению Волочковой я не верю", – сказал специалист Пятому каналу.

Василий Шуров считает, что Анастасии Волочковой может помочь только длительная реабилитация. Нужны такие специалисты, как психолог и психотерапевт.

Ранее телеведущая Дана Борисова отчитала Анастасию Волочкову за появление на съемках в нетрезвом виде. Она посоветовала балерине избавиться от алкогольной зависимости. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

6 июня 2023, 19:20
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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