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"Поделом вам всем!": Барановская закричала на шоу Первого канала

"Поделом вам всем!": Барановская закричала на шоу Первого канала
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Юлия Барановская не сдержала эмоций из-за тяжелой темы передачи.

На экраны вышел новый выпуск шоу "Мужское и женское" на Первом канале. На съемках Александр Гордон и Юлия Барановская познакомились с новыми героями, из-за которых буквально потеряли спокойствие.

Житель Ставропольского края Александр пожаловался на то, что встреченная им женщина, которая стала его супругой, оказалась вовсе не той, за кого себя выдавала. По его словам, Ольга – профессиональная мошенница со стажем, которая искала знакомств в интернете, располагала ухажеров к себе, а затем пыталась "разводить" их на дорогостоящие подарки.

Даже своего супруга она пыталась хитростью лишить дома, заявляя о том, что он находится вне психологической стабильности и требует лечения. Причиной того, что отношение женщины к мужу изменилось, рассказал герой Юлии Барановской, стал переезд дочери. После этого женщины стали выживать Александра из дома, для этого они даже пытались обвинить его в убийстве.

Пережив суд, Александр подал на развод, а в ответ получил новый иск о том, что якобы удерживает у себя ценные вещи бывшей жены: копилки, тапки, прищепки и т.д. Все эти "сокровища" герой и принес с собой в студию, чтобы навеки распрощаться с бывшей дамой сердца.

А вот после появления в студии Ольги накал событий резко пошел в гору. Оказалось, что замужем она была столько раз, что всех походов в ЗАГС и не упомнит, а все ее мужья по различным причинам погибли. Более того, выяснилось, что со своими остальными детьми Ольга не общается.

В какой-то момент Юлия Барановская потеряла над собой контроль из-за гостей студии и закричала на шоу Первого канала.

"Это просто стыд и позор. Поделом вам всем!" – обвинила Юлия Барановская гостей нового выпуска.


6 июня 2023, 18:20
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Мужское и женское", Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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