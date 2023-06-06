Кончаловский показал семейную реликвию

Режиссер Егор Кончаловский показал подарок отца.

57-летний Егор Кончаловский – знаменитый российский кинематографист, сын режиссера Андрея Кончаловского, внук поэта и драматурга Сергея Михалкова. Находился в неофициальном браке с актрисой Любовью Толкалиной, которая родила от него дочь Марию. С недавнего времени женат на юристе Марии Леоновой. Супруги воспитывают двоих сыновей – шестилетнего Тимура и пятимесячного Марата.

В недавнем интервью Егор Кончаловский признался, что мечтает подарить старшему сыну семейную реликвию – карманные серебряные часы с гравировкой. Режиссер получил их от отца на 50-летие, а тот – на свое 50-летие от своего отца Сергея Владимировича. Егор Андреевич посчитал, что должен прожить еще 44 года, чтобы соблюсти традицию и подарить сыну на его 50-летие. "Боюсь, что это непросто", – посмеялся он.

Действительно. Когда Тимур доживет до половины века, исполнится 101 год со дня рождения его отца. Остается пожелать Егору Кончаловскому долгих лет жизни, чтобы он смог лично вручить семейную реликвию своему сыну.

Ранее Егор Кончаловский высказался о соотечественниках, которые решили переехать за границу в столь трудный для России момент. Слова режиссера приводили "Дни.ру".