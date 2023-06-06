"Всегда и постоянно": Сябитова заговорила о мужской лжи

Телеведущая Роза Сябитова рассказала подписчицам о том, как вывести вруна на чистую воду.



Уже достаточно продолжительный срок Роза Сябитова ведет свой телеграм-канал, в котором общается в подписчиками в рубрике "вопрос-ответ", где дает мудрые, а иногда и достаточно жесткие советы. Кроме того, периодически телеведущая делится своими размышлениями о жизни и темах, которые для многих являются болезненными.

Взять, например, последний пост, который она опубликовала в своем блоге 6 июня. В нем Сябитова заговорила о мужской лжи, но и не только о ней.

Многие из нас, подчеркнула Роза Сябитова, врут своим близким во благо: хотят скрыть от них травмирующую информацию, либо уберечь их от разочарований. И мужчины, подметила телеведущая, лгут ровно по этим же причинам.

"Каждый из нас делает это всегда и постоянно", – экспертно заявила Сябитова.



Однако поделилась она способом, который должен помочь нащупать правду. Называется он "отрицай и обвиняй". Якобы вначале нужно намекнуть партнеру на его вину, а затем привести доводы, что ни в чем не виновен. По заверению Розы Сябитовой, если спутник начнет возмущаться и оскорбляться – он неверен, а вот преданный мужчина мягко поблагодарит свою возлюбленную за доверие.



