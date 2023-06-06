Беременная звезда "Дома-2" столкнулась с тревожными симптомами

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Вторник 6 июня

18:00Кончаловский показал семейную реликвию 17:40"Всегда и постоянно": Сябитова заговорила о мужской лжи 17:20Беременная звезда "Дома-2" столкнулась с тревожными симптомами 17:00Сын Регины Тодоренко испортил ее любимую вещь 16:40Аллегрова объяснила появление странного пятна на теле 16:20"Очень переживает": опубликованы кадры пустующих мест на концерте Галкина* 16:00"Повезло с бабулями": Родившая Брутян показала маму Прилучного 15:40Победитель шоу "Маска" Цой рассказал об открытии собственного ресторана корейской кухни 15:20Волочкова рассказала об ограблении на полмиллиона рублей 15:00Нетребко напугала россиян снимком из больницы 14:40Психолог поделился мнением о советах Бони по поводу запрещенных отваров 14:20В Ленобласти произошло смертельное лобовое столкновение двух машин 14:00Юрий Антонов вышел на связь после новости о госпитализации 13:40Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем после отказа от услуг няни 13:20Почему певица Электра отказалась от псевдонима? 13:00"Ты такая злая": Гордон раскритиковала усомнившуюся в ее профессионализме Меньшову 12:40Онкобольной муж беременной Лены Катиной написал завещание 12:20В Подмосковье рабочий утонул в цистерне с пивом 12:00Развод родителей, уход матери в монастырь, кризис в семье: трудные испытания Стриженова 11:40Никас Сафронов рассказал об умершем от отравления паленой водкой брате 11:20"Отношения у них сложные": Блогер высказался о проблемах в браке Седоковой 11:00Изменившаяся до неузнаваемости звезда "Сибирского цирюльника" шокировала видом 10:40Почему 46-летний сын Гвоздиковой и Жарикова не строит личную жизнь и живет с мамой 10:20Лисовец ответил на критику в свой адрес после негативных слов о россиянах 10:00Сколько Джиган и Самойлова платят за роскошную недвижимость 09:40Скончалась звезда сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня 09:20Красавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова 09:0017-летняя дочь Джоли и Питта побрилась налысо 08:40Умер знаменитый артист из сериала "След": у него было предсмертное желание 08:20Как восстановить больные суставы? Эффективное средство 08:00Пластический хирург назвал "главную проблему" Натальи Андрейченко 04:12Как бороться с морщинами без ущерба для здоровья и кошелька: советы косметолога 02:21Маленькие квартиры подорожали на 5% 00:01Тайна Кейт Миддлтон: что она прятала под своим платьем на свадьбе 22:215 способов меньше потеть в жару 22:04Барецкий решил отдать замок Пугачевой своей "внебрачной дочери" Грете Тумберг 21:40"После Мальдив решила": Волочкова круто изменила жизнь 21:30Дочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной 21:11Как Иван-дурак в замок Гарибальди ходил: сказка на новый лад 20:30Пополнение в королевской семье: родила внучка Елизаветы II 19:40Ольга Сутулова рассказала о своем браке с Евгением Стычкиным 19:20Ноги от ушей: Мисс Вселенная Оксана Федорова станцевала в роскошном платье 19:00"Не верьте!": Хилькевич предостерегла поклонников от мошенников 18:40Иосиф Пригожин и Валерия отмечают годовщину свадьбы 18:20"Первый съемочный день": Гузеева показала уникальные кадры со съемок летнего шоу 18:00Трагедия в Воскресенске: мать погибла от рук своего сына 17:40Татьяна Тарасова вышла на связь после больницы 17:20Ксения Собчак ответила певице Славе после резких высказываний в свой адрес 17:00Состояние тяжелое: Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию 16:40В Индии молодожены умерли во время первой брачной ночи
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Беременная звезда "Дома-2" столкнулась с тревожными симптомами

Беременная звезда "Дома-2" столкнулась с тревожными симптомами
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Ирина Пинчук вынашивает второго ребенка.

В июле 2021 года бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Ирина Пинчук родила сына от своего возлюбленного Арая Чабаняна – спустя месяц после свадьбы. С тех пор блогерша довольно часто показывает подписчикам своего наследника, рассказывает о домашних хлопотах и своем времяпрепровождении в целом. Кажется, что 28-летняя девушка ничего не скрывает от своих поклонников.

А не так давно стало известно, что Пинчук ждет второго ребенка. О том, как протекает беременность, звезда скандального шоу тоже рассказывает в своем телеграм-канале. Например, во вторник, 6 июня, она пожаловалась на тревожные симптомы, вероятно, усталости. По словам Ирины, у нее нет сил и энергии, а также пропал аппетит.

"Эта беременность совсем иначе протекает. Все по-другому", – заметила звезда шоу "Дом-2".

Подписчики поддержали Пинчук в комментариях, а также принялись гадать, кого она вынашивает – мальчика или девочку. "Потому что пол ребенка другой", "Точно девочка будет, она все соки вытягивает", "Девочка будет, так было в первую беременность", "Ерунду несете. У меня девочка, я бегала в девять месяцев по жаре и ничего, ни разу плохо не было", – высказались поклонники бывшей участницы шоу "Дом-2".

6 июня 2023, 17:20
Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Telegram-канал "Ирина Пинчук"• Требует проверки

Фоторепортаж

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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