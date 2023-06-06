Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем после отказа от услуг няни

Телеведущая поделилась, какими последствиями для нее в свое время обернулось решение не нанимать няню.

В августе 2018 года в семье Леры Кудрявцевой произошло невероятно счастливое событие. Звездная блондинка подарила молодому супругу Игорю Макарову дочку и стала мамой во второй раз. После рождения малышки на ведущую буквально обрушились тонны поздравлений от поклонников и коллег. Многие радовались за знаменитость, но мало кто подозревал, насколько нелегкими для нее оказались первые месяцы материнства.

В программе "Звезды сошлись" на канале НТВ Лера Кудрявцева рассказала, с какими проблемами ей пришлось столкнуться сразу после рождения дочки. Телеведущая до последнего надеялась, что справится со всем сама, и отказывалась от услуг няни. Однако решимости звезды хватило всего на несколько месяцев.

Из-за чрезмерных нагрузок у новоиспеченной мамы начались проблемы со здоровьем. Знаменитость поделилась, что первое время после родов практически не спала и буквально валилась с ног от усталости. В итоге звезде все же пришлось отказаться от своих принципов и прибегнуть к помощи няни.

"Меня хватило на три месяца, потом просто начался хронический недосып", – рассказала о проблемах со здоровьем Кудрявцева.

При этом, по словам ведущей, ее вторая беременность проходила намного спокойнее, чем первая. В 19 лет, когда светская львица носила под сердцем сына Жана, ее состояние оставляло желать лучшего. Лера призналась, что не только мучилась от токсикоза, но и испытывала странные потребности. Например, у звезды периодически возникало желание понюхать рельсы или пожевать мел.