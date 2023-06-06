Скончалась звезда сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

О внезапном уходе знаменитой артистки сообщило руководство латвийского театра "Дайлес".

Вчера, 5 июня, ушла из жизни знаменитая советская и латышская актриса Лилита Озолиня. RT напоминает, что артистка снималась в кино с 1967 года. Многие зрители знали ее по ролям в картинах "Шах королеве бриллиантов", "Жаворонки", "Двойной капкан". Однако по-настоящему артистка прославилась после выхода фильма "Долгая дорога в дюнах" в 1980 году. Именно эта работа сделала из нее настоящую звезду.

Трагическую новость о внезапной кончине актрисы на 76-м году жизни сообщило руководство театра "Дайлес", пишет телеканал "360". При этом причины смерти знаменитости озвучены не были. Точная дата похорон пока также не называется.

Лилита Озолиня появилась на свет в 1947 году в Риге и с самого детства росла творческой. Будучи совсем юной, она начала работать в Художественном театре имени Яна Райниса, напоминает Царьград. Теперь этот театр известен как "Дайлес". Именно этому месту знаменитая артистка отдала большую часть своей жизни.

За свою карьеру актриса воплотила на экранах множество запоминающихся и ярких образов. Дебютной ее киноработой стала роль в ленте "Когда дождь и ветер стучат в окно" режиссера Алоиза Бренча. А в 2020 году на экраны вышел фильм "Цой", оказавшийся для артистки последним.