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Вторник 6 июня

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17-летняя дочь Джоли и Питта побрилась налысо

17-летняя дочь Джоли и Питта побрилась налысо
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Шайло всегда была яркой и индивидуальной личностью. На этот раз она удивила.

17-летняя дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло обрила голову налысо. В последнее время девушка выглядела сногсшибательно, это замечали все вокруг. Наследница Джоли заметно похорошела и привлекала к себе все взгляды. Девушка стала носить женственные платья, отрастила длинные волосы, стала краситься и выглядела просто потрясающе. Однако такого поворота никто не ожидал. Шайло резко сменила имидж.

Что заставило дочь Джоли Шайло вернуться к мужскому стилю, никто не понимает. Напомним, Джоли и Питт долго терпели ее подростковые выходки и не препятствовали тому, что девочка носит одежду для мальчиков и полностью позиционирует себя в мужском роде. Все думали, что все позади, и гадкий утенок перестал быть гадким, но вот опять.

Вместе с дочерью Анджелина Джоли недавно появилась на международном литературном фестивале на Ямайке. Снимки 48-летней Анджелины Джоли и ее дочери Шайло мгновенно разлетелись по соцсетям.Все были крайне удивлены, когда увидели Шайло лысую и одетую в странный балахон черного цвета. На ней была обычная повседневная футболка с принтом посередине. Сама же Джоли была одета весьма нарядно.

6 июня 2023, 09:00
Анджелина Джоли. Фото: Billy Bennight/ AdMedia/ Globallookpress.com
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: IMAGO / Dave Bedrosian / www.globallookpress.com
Фото: Bonnie Cash - CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Фото: Damian Klamka / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Фото: RW via www.imago-images.de / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Фото: Matteo Nardone / ZUMAPRESS.com / www.imago-images.de / www.globallookpress.com

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