Лисовец ответил на критику в свой адрес после негативных слов о россиянах

Федосеева-Шукшина в реанимации Тесты Лена Катина раскрыла пол будущего ребенка Игры Сонник

Топ новостей недели

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробуДушераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровьеКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенсаМуж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

Лента новостей

Вторник 6 июня

10:40Почему 46-летний сын Гвоздиковой и Жарикова не строит личную жизнь и живет с мамой 10:20Лисовец ответил на критику в свой адрес после негативных слов о россиянах 10:00Сколько Джиган и Самойлова платят за роскошную недвижимость 09:40Скончалась звезда сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня 09:20Красавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова 09:0017-летняя дочь Джоли и Питта побрилась налысо 08:40Умер знаменитый артист из сериала "След": у него было предсмертное желание 08:20Как восстановить больные суставы? Эффективное средство 08:00Пластический хирург назвал "главную проблему" Натальи Андрейченко 04:12Как бороться с морщинами без ущерба для здоровья и кошелька: советы косметолога 02:21Маленькие квартиры подорожали на 5% 00:01Тайна Кейт Миддлтон: что она прятала под своим платьем на свадьбе 22:215 способов меньше потеть в жару 22:04Барецкий решил отдать замок Пугачевой своей "внебрачной дочери" Грете Тумберг 21:40"После Мальдив решила": Волочкова круто изменила жизнь 21:30Дочь сделала заявление после новостей об инсульте у Федосеевой-Шукшиной 21:11Как Иван-дурак в замок Гарибальди ходил: сказка на новый лад 20:30Пополнение в королевской семье: родила внучка Елизаветы II 19:40Ольга Сутулова рассказала о своем браке с Евгением Стычкиным 19:20Ноги от ушей: Мисс Вселенная Оксана Федорова станцевала в роскошном платье 19:00"Не верьте!": Хилькевич предостерегла поклонников от мошенников 18:40Иосиф Пригожин и Валерия отмечают годовщину свадьбы 18:20"Первый съемочный день": Гузеева показала уникальные кадры со съемок летнего шоу 18:00Трагедия в Воскресенске: мать погибла от рук своего сына 17:40Татьяна Тарасова вышла на связь после больницы 17:20Ксения Собчак ответила певице Славе после резких высказываний в свой адрес 17:00Состояние тяжелое: Лидию Федосееву-Шукшину доставили в реанимацию 16:40В Индии молодожены умерли во время первой брачной ночи 16:00Как питаться с брекетами: советы стоматолога для исправляющих прикус 15:40"Это подделка": Блогер рассказал про обман Бони на Каннском кинофестивале 15:3010-летняя девочка утонула в Новосибирской области 15:20Вдова показала подросшего сына Бориса Грачевского 15:00"Надо идти дальше": Фомин о новом спутнике жизни овдовевшей Гурцкая 14:40"Я люблю тебя": Подольская трогательно поздравила сына 14:30Известный блогер раскритиковал Собчак за выступление у Блиновской 14:20Девять человек скончались от отравления алкоголем в двух регионах России 14:00Ольга Бузова публично высмеяла бывшего мужа 13:40"Не смогла остановиться": вскрылись интересные занятия вдовы Этуша по ночам 13:20Надежда Бабкина высказалась о причинах отъезда Аллы Пугачевой из России 13:00Поклонники восхитились снимком Асмус с молодым возлюбленным 12:40Бузова оконфузилась во время бесплатного концерта в Омске 12:20В Подмосковье сожитель женщины избил ее детей 12:00Борисова намекнула на роман с бывшим мужем Булановой 11:40Живущей в Израиле жене иноагента Пугачевой грозит лишение российской пенсии 11:20Максим Галкин* намекнул на роскошную недвижимость в США у Кристины Орбакайте 11:10"Поймала модную волну": эксперт оценила необычный внешний вид Ивлеевой 11:00Спровоцировавший слухи о новом романе экс-муж Гагариной появился на сайте знакомств 10:40Популярность ипотечных кредитов в мае объяснил эксперт 10:20Лена Катина раскрыла пол и имя будущего малыша 10:00Сын Муравьевой женился после недавнего развода
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Лисовец ответил на критику в свой адрес после негативных слов о россиянах

Лисовец ответил на критику в свой адрес после негативных слов о россиянах
151

Влад Лисовец попытался объяснить, что он хотел донести до людей, написав гневный пост после путешествия на поезде.

С прошлой недели народ активно обсуждает пост звездного стилиста, в котором многие россияне нашли его слова оскорбительными для себя. Модный эксперт совершил путешествие на поезде, а после полученного опыта написал о "моральной нищете", удрученности от общения людей между собой, а также назвал "отвратительной" еду, которую продают на станциях. В комментариях под текстом Влада Лисовца собралась целая толпа недовольных пользователей, которые принялись критиковать его.

Какое-то время стилист отбивался от негатива в комментариях. Но в итоге решил поставить точку и разъяснить, что же он на самом деле хотел сказать этим постом. В микроблоге телеведущего появился ряд видео, на которых он попытался доказать, что его слова перевернули. По его мнению, нормальные люди поняли его посыл и тоже хотели бы что-то поменять.

По словам Влада Лисовца, этот пост должен был заставить людей задуматься об их отношении к другим людям: мол, нельзя ругаться матом в общественных местах, нельзя кормить народ ужасной едой, нельзя бросать бычки под рельсы, ведь мусорное ведро находится рядом. А относиться к людям с уважением можно и нужно!

"Почему не хотите поменять это вы, я не знаю. Почему вам удобно в этом жить, я тоже не знаю, это ваши проблем", – задался вопросом Влад Лисовец.

6 июня 2023, 10:20
Влад Лисовец. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Схватки начались в поезде: Толкунова и другие звезды с дорожной историей рождения

Валентина Толкунова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Рудольф Нуриев. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Анжелика Вольская. Кадр YouTube/Первый образовательный канал
Юрий Петерсон. Кадр Youtube/Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД
Тамара Туманова. Кадр Youtube/Телеканал Культура

По теме

Стилист Лисовец негативно высказался о россиянах после путешествия в поезде

Почему 46-летний сын Гвоздиковой и Жарикова не строит личную жизнь и живет с мамой

Почему 46-летний сын Гвоздиковой и Жарикова не строит личную жизнь и живет с мамой
Федор не захотел идти по стопам отца и матери и строить актерскую карьеру. История любви и жизни звезд советского кино Натальи Гвоздиковой и Евгения Жарикова полна драматизма.

Скончалась звезда сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

Скончалась звезда сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня
О внезапном уходе знаменитой артистки сообщило руководство латвийского театра "Дайлес". Вчера, 5 июня, ушла из жизни знаменитая советская и латышская актриса Лилита Озолиня.

Красавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова

Красавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова
У каждого уважающего себя артиста рано или поздно появляется собственный ресторан, клуб или караоке. Их открывали Ольга Бузова, Кай Метов, Тимати, Баста, Филипп Киркоров. Король российской эстрады, правда, владел собственным заведением недолго. Зато теперь радуется тому, что его молодой фаворит Jony стал владельцем общепита. Место для ресторана победитель второго сезона шоу "Маска" выбрал вдали от центра – в торговом центре у метро Беляево.

17-летняя дочь Джоли и Питта побрилась налысо

17-летняя дочь Джоли и Питта побрилась налысо
Шайло всегда была яркой и индивидуальной личностью. На этот раз она удивила. 17-летняя дочь голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло обрила голову налысо.

Пластический хирург назвал "главную проблему" Натальи Андрейченко

Пластический хирург назвал "главную проблему" Натальи Андрейченко
Наталья Андрейченко шокировала публику новым снимком. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко недавно оказалась в эпицентре скандала.

Выбор читателей

04/06ВскВ Сеть утекли реальные кадры с выступления Максима Галкина* 04/06ВскПевица Слава осудила поступок Ксении Собчак: Трусость – самое подлейшее 05/06ПндЧетыре миллиона за платья: свадьба подруги Киркорова потрясает размахом 04/06ВскТодоренко и Топалов заговорили о разводе 04/06ВскСтилист Лисовец негативно высказался о россиянах после путешествия в поезде 04/06ВскВиторган задолжал миллионы из-за роскошной жизни в Москве