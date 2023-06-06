Лисовец ответил на критику в свой адрес после негативных слов о россиянах

Влад Лисовец попытался объяснить, что он хотел донести до людей, написав гневный пост после путешествия на поезде.

С прошлой недели народ активно обсуждает пост звездного стилиста, в котором многие россияне нашли его слова оскорбительными для себя. Модный эксперт совершил путешествие на поезде, а после полученного опыта написал о "моральной нищете", удрученности от общения людей между собой, а также назвал "отвратительной" еду, которую продают на станциях. В комментариях под текстом Влада Лисовца собралась целая толпа недовольных пользователей, которые принялись критиковать его.

Какое-то время стилист отбивался от негатива в комментариях. Но в итоге решил поставить точку и разъяснить, что же он на самом деле хотел сказать этим постом. В микроблоге телеведущего появился ряд видео, на которых он попытался доказать, что его слова перевернули. По его мнению, нормальные люди поняли его посыл и тоже хотели бы что-то поменять.

По словам Влада Лисовца, этот пост должен был заставить людей задуматься об их отношении к другим людям: мол, нельзя ругаться матом в общественных местах, нельзя кормить народ ужасной едой, нельзя бросать бычки под рельсы, ведь мусорное ведро находится рядом. А относиться к людям с уважением можно и нужно!

"Почему не хотите поменять это вы, я не знаю. Почему вам удобно в этом жить, я тоже не знаю, это ваши проблем", – задался вопросом Влад Лисовец.