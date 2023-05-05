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Пятница 5 мая

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Семейное воссоединение: Внук Пугачевой вернулся в Россию вслед за знаменитой бабушкой

Семейное воссоединение: Внук Пугачевой вернулся в Россию вслед за знаменитой бабушкой
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Внук Аллы Пугачевой уехал в США в прошлом году.

Семью Примадонны в какой-то момент буквально разбросало по миру. Сама артистка вместе с мужем и детьми удрала в Израиль, перед этим публично обозвав соотечественников "холопами". Где находится ее старшая дочь Кристина Орбакайте, остается только догадываться. А вот внук Аллы Пугачевой оказался в США.

Говорили, что Примадонна уже не вернется на родину. Однако 3 мая в СМИ появилась информация о том, что она все-таки приехала домой. Сама артистка не комментирует такие новости, как и причину своего пребывания в России. Но, по слухам, навестить родные края она решила из-за похорон близкого друга Валентина Юдашкина.

Что же касается ее родни, то Никита Пресняков по-прежнему находится в США, где хорошо проводит время. Когда музыкант только-только уехал, поползли сплетни о том, что он якобы разводится со своей женой, потому что она находилась вдали от него – в Москве. К тому же внук Аллы Пугачевой довольно редко радовал своих фанатов совместными кадрами.


Но сейчас сомнений в том, что с женой он не расстался, нет. Потому что прямо накануне произошло их семейное воссоединение. Звездная пара отправилась на день рождения своей подруги в США, который отмечали катанием на роликах. На них встал и Никита Пресняков, что позволило ему вслед за знаменитой бабушкой вернуться в Россию. Правда, мысленно.

Певец утонул в воспоминаниях о временах своего участия в "Ледниковом периоде".

"На льду вообще иначе ощущается", – поделился своими чувствами от катания на роликах внук Аллы Пугачевой.

5 мая 2023, 14:00
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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