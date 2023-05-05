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Пятница 5 мая

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Умолчал о раке: Резко исхудавшего Малахова с разрушающимися клетками заменили на телевидении

Умолчал о раке: Резко исхудавшего Малахова с разрушающимися клетками заменили на телевидении
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Андрей Малахов тихо ушел.

С прошлого года россияне активно обсуждают здоровье знаменитого телеведущего. Поводом для этого стали изменения во внешности. Поклонники заметили, что журналист набрал лишние килограммы, а его прическа напоминала парик. Собственно, на этом фоне поползли слухи об онкологии у Андрея Малахова.

Сам шоумен предпочитал не комментировать новости о своем самочувствии, умолчав о раке, чем еще больше провоцировал подобные разговоры. Говорили даже, что его собираются убрать с телевидения. Однако со временем шоумен стал возвращаться к привычной внешности. Во-первых, он резко исхудал, за четыре месяца сбросив 10 килограммов, благодаря тренировкам.

Вопросы исчезли и к его прическе – сейчас она в полном порядке. Андрей Малахов продолжает трудиться ради своих зрителей и принимать участие в съемках шоу. В одном из последних выпусков программы "Песни от всей души" он появился таким же свежим, правда, слегка зарос щетиной. Артист предстал перед гостями студии в пиджаке с, так сказать, разрушающимися клетками: из-за швов и складок они деформировались.

Фото: Кадр / "Песни от всей души"

В этом выпуске произошел очень забавный момент, который точно повеселил зрителей. Одним из гостей студии был актер Андрей Леонов. Ведущий предложил ему спеть, однако тот сказал, что сделает это, если займет кресло журналиста, чтобы сидеть рядом со своей подругой Аллой Югановой. Шоумен не стал сопротивляться и поменялся со звездой "Папиных дочек" местами. Вот так Андрея Малахова заменили на телевидении в кресле ведущего под смех собравшихся.

5 мая 2023, 12:20
Андрей Малахов. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоу "Песни от всей души"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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