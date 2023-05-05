Умолчал о раке: Резко исхудавшего Малахова с разрушающимися клетками заменили на телевидении

Андрей Малахов тихо ушел.

С прошлого года россияне активно обсуждают здоровье знаменитого телеведущего. Поводом для этого стали изменения во внешности. Поклонники заметили, что журналист набрал лишние килограммы, а его прическа напоминала парик. Собственно, на этом фоне поползли слухи об онкологии у Андрея Малахова.

Сам шоумен предпочитал не комментировать новости о своем самочувствии, умолчав о раке, чем еще больше провоцировал подобные разговоры. Говорили даже, что его собираются убрать с телевидения. Однако со временем шоумен стал возвращаться к привычной внешности. Во-первых, он резко исхудал, за четыре месяца сбросив 10 килограммов, благодаря тренировкам.

Вопросы исчезли и к его прическе – сейчас она в полном порядке. Андрей Малахов продолжает трудиться ради своих зрителей и принимать участие в съемках шоу. В одном из последних выпусков программы "Песни от всей души" он появился таким же свежим, правда, слегка зарос щетиной. Артист предстал перед гостями студии в пиджаке с, так сказать, разрушающимися клетками: из-за швов и складок они деформировались.

В этом выпуске произошел очень забавный момент, который точно повеселил зрителей. Одним из гостей студии был актер Андрей Леонов. Ведущий предложил ему спеть, однако тот сказал, что сделает это, если займет кресло журналиста, чтобы сидеть рядом со своей подругой Аллой Югановой. Шоумен не стал сопротивляться и поменялся со звездой "Папиных дочек" местами. Вот так Андрея Малахова заменили на телевидении в кресле ведущего под смех собравшихся.