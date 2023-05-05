"Волнительно": вид разложившегося Юдашкина ошарашил толпу зевак

Валентин Юдашкин предстал перед толпой после смерти.



Мир российской моды за одну неделю потерял двоих ярчайших ее звезд: Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. И, пока россияне рыдают, будучи не в силах поверить в то, что их кумиров больше нет, знаменитости вспоминают самые яркие моменты совместного творчества.

Сделала так и Наташа Королева: в свой блог она скопировала пост, в котором модельер Антон Воронов рассказал об отношениях с покойным Валентином Юдашкиным.

Знакомство с маэсто долгие годы преследовало юного дизайнера в его фантазиях. Однако тот никогда не смог бы представить себе, что не только познакомится с Валентином Юдашкиным на проекте "Подиум", но и получит от него массу ценных советов и подсказок.

"Очень волнительно и ответственно", – вспомнил ученик личную встречу с Валентином Юдашкиным в Кремле.

Свой пост он сопроводил снимком: на нем неофит от мира моды стоит, прижавшись к Наташе Королевой, к которой с другой стороны прислонился кутюрье. Вид разложившегося на певице Валентина Юдашкина ошарашил толпу зевак. Маэстро вытянут в струнку, свеж, полон энергии и находится в самом расцвете сил. Разительно, иными словами, отличается от того облика, к которому привыкли россияне за годы его болезни.

"Светлая память", "Царство небесное легенде", "Светлая память маэстро моды и стиля", – слились в порыве скорби комментаторы под снимком с Наташей Королевой и Валентином Юдашкиным.





