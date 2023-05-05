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Пятница 5 мая

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"Одной скучно": К сверкнувшей растительностью между ног Волочковой пристроился сзади мулат

"Одной скучно": К сверкнувшей растительностью между ног Волочковой пристроился сзади мулат
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Анастасия Волочкова приехала на Мальдивы без кавалера, но не растерялась.

Жизнь балерины всея Руси, кажется, состоит из двух сфер – работа на сцене и отдых на Мальдивах. Как раз вторым она занимается сейчас. К слову, на райский остров в этом году артистка отправилась уже во второй раз. Видимо, очень сильно устала труженица Анастасия Волочкова.

Блондинка начала свой любимый марафон по публикации бесконечных фотографий в купальнике на пляже. Как пишет ОСН, поклонники уже шутят в комментариях о нехватке кадров со шпагатами. Выглядит она счастливой, правда, россияне заметили, что кое-чего ей в этой райской жизни не хватает.

"Почему вы без кавалера? Одной скучно", – написал кто-то под постом Анастасии Волочковой.

Действительно странно видеть звезду в одиночестве, учитывая ее любовь к путешествиям с очередным мужчиной. Впрочем, она вряд ли скучает. Ее одиночество скрашивает заботливый персонал, который, судя по всему, ее окружает круглосуточно. С этими людьми, собственно, и делает снимки блондинка, чтобы публично поблагодарить их за сервис.


После публикации одного кадра стало понятно, что балерину встретили с цветами. На снимке она сверкнула пышной растительностью, которая настолько большая, что достигает зону между ног. А рядом с ней на фотографии работники-мулаты. Женщину она трепетно обняла за плечо, а вот до мужчины не дотронулась, но дала возможность пристроиться сзади перед камерой. "Лучшие люди", – так охарактеризовала свою компанию Анастасия Волочкова.

5 мая 2023, 11:20
Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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