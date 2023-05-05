"Одной скучно": К сверкнувшей растительностью между ног Волочковой пристроился сзади мулат

Анастасия Волочкова приехала на Мальдивы без кавалера, но не растерялась.

Жизнь балерины всея Руси, кажется, состоит из двух сфер – работа на сцене и отдых на Мальдивах. Как раз вторым она занимается сейчас. К слову, на райский остров в этом году артистка отправилась уже во второй раз. Видимо, очень сильно устала труженица Анастасия Волочкова.

Блондинка начала свой любимый марафон по публикации бесконечных фотографий в купальнике на пляже. Как пишет ОСН, поклонники уже шутят в комментариях о нехватке кадров со шпагатами. Выглядит она счастливой, правда, россияне заметили, что кое-чего ей в этой райской жизни не хватает.

"Почему вы без кавалера? Одной скучно", – написал кто-то под постом Анастасии Волочковой.

Действительно странно видеть звезду в одиночестве, учитывая ее любовь к путешествиям с очередным мужчиной. Впрочем, она вряд ли скучает. Ее одиночество скрашивает заботливый персонал, который, судя по всему, ее окружает круглосуточно. С этими людьми, собственно, и делает снимки блондинка, чтобы публично поблагодарить их за сервис.

После публикации одного кадра стало понятно, что балерину встретили с цветами. На снимке она сверкнула пышной растительностью, которая настолько большая, что достигает зону между ног. А рядом с ней на фотографии работники-мулаты. Женщину она трепетно обняла за плечо, а вот до мужчины не дотронулась, но дала возможность пристроиться сзади перед камерой. "Лучшие люди", – так охарактеризовала свою компанию Анастасия Волочкова.