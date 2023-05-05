"Держитесь": потерявшая любимого Высоцкая принимает соболезнования

Случилось то, чего Юлия Высоцкая сильно боялась.



Юлия Высоцкая, если вспомнить слова классиков, "спортсменка, комсомолка и просто красавица". Известна она не только как жена режиссера Андрея Кончаловского и знатный кулинар, но и как актриса театра.

В своем блоге Юлия разместила снимок, сделанный сразу после спектакля, который был дан в театре Моссовета. Под фотографией, на которой Юлия старательно улыбалась, она выразила благодарность тому, как прошел вечер.

Зрители, по ее словам, были очень чуткими, а зал очень хорошим. Подчеркнула она и то, что нахождение на сцене и близость к коллегам способны на чудеса: им под силу даже сгладить плохое самочувствие, на которое мельком пожаловалась блондинка. Судя по всему, потерявшая любимого зрителя из вида Юлия Высоцкая даже расстроилась, что спектакль уже окончен.

Тем не менее, подписчики женщины вместо того, чтобы выразить восхищение ее актерским талантом, продолжили обсасывать уже ставшие легендарными горелые сырники, а некоторые и вовсе решили пройтись по внешности Высоцкой.

Но как случилось так, что 49 летняя женщина, которая может похвастаться невероятной для своего возраста фигурой, принимает соболезнования, а не комплименты?! Ведь Юлии Высоцкой напомнили о том, что она постарела и стала еще больше похожа на мужа. А причиной изменений во внешности стал, по мнению критиков, не возраст, а сожительство с Кончаловским, который сильно старше.



"Улыбка, а глаза грустные уставшие. Держитесь и спасибо Вам за все", – поблагодарил редкий комментатор Юлию Высоцкую за работу на сцене театра.



