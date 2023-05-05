"Гори в аду": жуткое тело Панина с оторванной рукой нашли на обочине дороги

Лишь одному Богу известно, что же случилось с Алексеем Паниным.



Кто бы знал, что из Алексея Панина получится настолько старательный блогер. Он тщательно задокументировал свои рабочие гастроли по Израилю, не забыв при этом ни прилюдно снять штаны, ни вылизать нежную дырочку. После этого актера не стало на земле обетованной: свое жуткое, для некоторых, тело Панин посадил в самолет, заскочил в Испанию за дочерью, а затем они вместе улетели в Америку.

К поездке он готовился заранее: получил с дочерью визы, а так же тщательно расписал план перемещений по стране. Собирался Алексей посетить в Сан-Франциско, встретиться с известным режиссером, а также рвануть в легендарный город казино Лас-Вегас.

Добравшись до первой точки своего назначения, абсолютно не похожий на себя Алексей Панин сделал снимок, на котором его с оторванной от груди рукой нашли на обочине дороги. Нарядившийся в костюм и рубашку актер стоял по стойке смирно и лишь одна рука была не прижата к телу. Артист "ДМБ" держал сигарету, видимо, попутно отравляя свой организм никотином.

Ну а пока Панин приятно проводит время в Америке и наслаждается городом, который многие видели лишь в кинофильмах, в Сети бурлит возмущение по поводу личности одиозного, на взгляд некоторых, актера. Одни рады, что на него возбуждено уголовное дело, другие же, не стесняясь, пишут ему проклятия.

"Гори в аду! Гнев народа настигнет тебя! Мы тебя найдем и уничтожим!" – пригрозил Алексею Панину один из посетителей его фан-страницы.





