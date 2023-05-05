"К мужчинам отношение особое": Орлова присосалась к молодому красавцу за спиной у седого мужа

Ольга Орлова вывела в свет любимого мужчину.

В конце 2021-го года поклонники узнали радостную новость: экс-солистка "Блестящих" в тайне вышла замуж за таинственного мужчину. Своего супруга артистка не часто показывает публике. Так что, все, что известно о супруге Ольги Орловой – это седые волосы, наличие бизнеса и имя Валерий.

В этом году певица подарила мужу дочку, которую назвали Анной. Теперь 45-летняя артистка полностью погружена в родительские заботы. А а ее микроблоге чаще можно увидеть фотографии с новорожденной малышкой. При этом артистке с ее плотным графиком и родительскими заботами хватает времени и на старшего ребенка – сына Артема.

Сегодня он отмечает свой день рождения. И по этому счастливому поводу Ольга Орлова опубликовала в своем микроблоге ряд очень трогательных кадров. На одном из снимков она присосалась к своему молодому красавцу-сыну губами, так сказать, за спиной у седого мужа, ведь в кадре его нет. Также блондинка разместила видео, в котором собрала фотографии разных лет, где изображен наследник.

Поздравляющие парня в комментариях поклонники отметили очень интересную особенность: у Артема очень много снимков с собакой матери Диной.

"Откуда у Дины к мужчинам то отношение особое?" – удивился кто-то из фанатов.

Стоит отметить, что домашние хорошо чувствуют характер людей. Судя по тому, что собака так нежна с наследником звезды, он – хороший человек. То же самое отметила и сама певица, поздравляя сына. "Моя гордость, мой друг", – трогательно обратилась к Артему Ольга Орлова.