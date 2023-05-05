"Так надо любить": раскрыта тайная связь Киркорова и Газманова

Филипп Киркоров и Олег Газманов оказались ближе, чем многие думали.



Новая влюбленность Филиппа Киркорова подарила ему столько энергии, что у него хватило сил и полностью преобразиться внешне, и презентовать публике новую концертную программу. Завороженные творчеством артиста зрители, в числе которых оказался и Олег Газманов, побежали на выступление, не забыв перед этим заскочить в цветочные ларьки.

Пообщавшись с прессой Газманов позднее отметил, что юбилейное шоу Киркорова оказалось невероятным по своему накалу и масштабу. Особого восхищения заслужило то, что поп-король целых 27 раз сменил костюмы.

"Это же так надо любить сцену. Я бы уже умер на месте", – пошутил Олег Газманов про Филиппа Киркорова.

Напоследок Газманов похвастался, что презентовал коллеге по сцене новые слова для уже знакомой всем песни "Единственная моя", которая после такого стала звучать, на его взгляд, гораздо более оптимистично. Однако вовсе не этот жест доброй воли привлек журналистов, а то, насколько внешне похожи теперь стали певцы.

"Братья – близнецы", – рассмеялись в сети над сходством Филиппа Киркорова и Олега Газманова.

Таким образом, с подачи комментаторов, была раскрыта тайная связь Киркорова и Газманова: якобы на самом деле они братья, просто удачно скрывали это много лет.



