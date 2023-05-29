София Ротару ошарашила поклонников признанием в любви

Известная певица София Ротару сделала неожиданное признание в любви.

В последнее время знаменитая звезда советской эстрады София Ротару нечасто радует поклонников своим творчеством. С завидной регулярностью певица становится главной героиней скандальных историй. На этот раз артистка решила признаться в любви. Только ее откровение было не о мужчине или творческих начинаниях, а об отношении к любимой Украине.

В феврале 2022 года, артистка начала публично поддерживать свою родную страну – Украину и отвернулась от России. У исполнительницы остался бизнес в Крыму, который она усердно и безуспешно пытается продать. Также артистка хочет избавиться от роскошной квартиры в Москве, но пока эти попытки тоже остаются неудачными. Поговаривают, нажитое имущество было куплено не самым честным путем.

Ротару никогда открыто не высказывалась о ситуации. Своими мыслями и переживаниями певица предпочитает делиться на страницах соцсетей. На днях она выложила картинку с памятником Владимиру Великому на фоне осеннего пейзажа и Днепра украинской столицы. Исполнительница добавила к фото подпись на украинском языке: "Как тебя не любить, Киев мой!". София Михайловна, естественно, отключила возможность комментирования этой публикации, чтобы не провоцировать ошарашенных внезапным заявлением поклонников.

Напомним, что певица выставила на продажу роскошную гостиницу в Ялте. По оценкам риэлторов, стоимость отеля составляет около 2-2,5 миллиарда рублей. Только местные жители постоянно напоминают, что она обещала открыть в историческом здании музыкальную школу для талантливых детей, но до сих пор слова своего не сдержала.

Кажется, что София Ротару пытается покончить с прошлым и перейти на новый этап в своей жизни. Но будут ли ее действия успешными и как изменится ее карьера – покажет время.