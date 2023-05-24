Живущая в США дочь не разговаривает с Владимиром Машковым больше года

У Владимира Машкова и его дочери Марии разные политические взгляды.

В феврале прошлого года, когда началась специальная военная операция России на Украине, Мария Машкова отказалась возвращаться из США, поскольку не согласна с мнением своего отца-патриота. Владимир Машков поддерживает тот курс, который выбрала его родная страна.

Недавно Мария рассказала, что не разговаривает с родителем уже больше года. Говоря о своей жизни в Америке, актриса отметила, что она в порядке. "Я в нормальном состоянии сейчас", – сказала Машкова. Также она посчитала нужным сообщить, что поддерживает каждого коллегу, который "не побоялся пойти против системы".

А не так давно Мария писала, что не вернется в Россию, потому что уверена: в родной стране ей грозит 15 лет тюремного заключения за публикации в Сети и выступления. "Мне страшно", – признавалась дочь знаменитого актера.

Однако за границей Мария не может добиться успеха. Актриса жаловалась, что не получает роли, на которые пробуется. Делает все, для того, чтобы обзавестись работой по душе, но тщетно. "Плачу, кричу", – говорила разочарованная дочь Владимира Машкова. В Сети артистке советовали сменить профессию, и она действительно размышляет над этим.